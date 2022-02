Von lb, Planegg

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Martinsried sind drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 21-Jährige aus dem Münchner Umland wollte in Lochham mit ihrem Mini vom Neurieder Weg an der Kreuzung mit der Würmtalstraße nach links Richtung München abbiegen. Dabei übersah sie den Porsche eines 51-jährigern Planeggers, der geradeaus über die Kreuzung fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen großer Schaden im Frontbereich. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die 21-Jährige und ihre Beifahrerin wurden trotz nur leichter Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 51-Jährige kam in eine Klinik. Die 21-jährige Autofahrerin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.