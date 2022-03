Die Firma Kastenmüller aus Martinsried liefert gespendetes Mehl an Bäckereien in der Ukraine, damit es Brot für die hungernde Bevölkerung gibt.

Die Ukraine ist die Kornkammer Europas und weltweit ein wichtiger Weizenexporteur. Doch nun wird wegen des Kriegs das Mehl für die Menschen im eigenen Land knapp. Durch die Kämpfe ist die Logistik so stark beeinträchtigt, dass Mehl-Lieferungen an Bäckereien und Geschäfte immer häufiger nicht möglich sind. Aus diesem Grund spenden der Bayerische Müllerbund und Mitgliedsbetriebe Mehl für betroffene Regionen. Und die in Martinsried ansässige Kastenmüller GmbH, ein Spezialist für Müllerei- und Verfahrenstechnik, übernimmt den Transport der wertvollen Ware. Schließlich pflegt man seit vielen Jahren enge Kontakte mit dem jetzt vom Krieg gebeutelten Land.

Bereits wenige Tage nach dem Spendenaufruf an die Mitgliedsbetriebe des Müllerbunds sind 40 Paletten mit Mehlsäcken und weitere 24 Paletten mit Haferflocken zur Verfügung gestellt worden. Aus dem bisher gespendeten Mehl können beispielsweise mehr als 100 000 Brote oder circa 900 000 Semmeln gebacken werden. "Wir hoffen, dass wir so ein klein wenig dazu beitragen können, das große Leid in dem Land etwas zu lindern und dass mehr Ukrainerinnen und Ukrainer zumindest Grundnahrungsmittel wie Brot haben", sagt Josef Rampl, Geschäftsführer des Müllerbunds. Die Hilfsaktion unterstützt außer der Firma Kastenmüller der Verein "Helfen in Partnerschaft" in Baden-Württemberg.

Detailansicht öffnen Die Firma Kastenmüller bringt die Paletten zunächst ins polnische Lublin. (Foto: privat)

Die Firma Kastenmüller ist seit mehr als 60 Jahren ein Ingenieurbüro für Mühlen- und Anlagenbau und pflegt seit zweieinhalb Jahrzehnten partnerschaftliche Verbindungen in die Ukraine. Geschäftsführer Andreas Kastenmüller sagt, man habe die Aktion angestoßen, fungiere als Koordinator und sammle derzeit die Spenden in Martinsried. Einige Tage würden noch Spenden gesammelt. Ende der Woche würden die ersten Lkw abfahren. Das Unternehmen wird das Mehl auf eigene Kosten nach Lublin in Polen bringen, von wo es über einen Hilfskorridor nach Lwiw in der Westukraine gebracht wird. Dort würden die Mehlsäcke an Bäckereien verteilt, teilt der Müllerbund mit.