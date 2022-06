Bei einem Brand in einem Gebäude in Martinsried ist ein Millionenschaden entstanden. Der 57-jährige Hausmeister der Firma am Klopferspitz bemerkte gegen am Freitag gegen 6.20 Uhr Brandgeruch und stellte fest, dass aus einem Raum im Kellerbereich starker Rauch aufstieg. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und stellte eine ausgebrannte Servereinheit fest. Der Raum war stark verrußt. Medizinische Geräte wurden beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden am Gebäude sowie an den Geräten auf circa eine Million Euro. Ausgelöst habe den Brand vermutlich ein technischer Defekt an der ausgebrannten Servereinheit. Die Kriminalpolizei ermittelt.