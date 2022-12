Der BioM Biotech Cluster im Planegger Ortsteil Martinsried hat einen neuen Geschäftsführer: Nach 25 Jahren im Amt hat der Mitbegründer und Leiter des Clusters, Horst Domdey, die Geschäfte an Ralf Huss übergeben. "Der Münchner Biotech-Cluster hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem der führenden Biotechnologie-Standorte in Deutschland und Europa entwickelt", sagte Domdey bei seinem Abschied. Vor allem die "Bilanz der vielen Ausgründungen" am Standort freue ihn sehr. Der neue Geschäftsführer Huss betonte, er wolle auch in Zukunft mit dem Team von BioM und allen Akteuren aus Wissenschaft, Forschung und Unternehmertum die Medizin der Zukunft vorantreiben.