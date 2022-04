So soll es aussehen: Modell des sanierten und umgebauten Klosters Maria Eich.

Von Rainer Rutz, Planegg

Seit einigen Monaten wird die Ruhe am Wallfahrtsort Maria Eich durch Bagger und Baufahrzeuge gestört - und das wird auch noch eine Weile so andauern. Denn das Kloster der Augustiner wird derzeit saniert und erhält einen zweistöckigen Anbau mit vier Wohneinheiten und außerdem eine neue Kapelle. Man liegt gut im Zeitplan, wenn es nach den Verantwortlichen im Augustiner-Konvent geht, soll das kommende Weihnachten bereits im neuen Haus gefeiert werden. Das eigentliche Bauziel für das Gesamtprojekt - Ostern 2023 - wird möglicherweise aber verfehlt. Die Kosten für das Bauvorhaben sind enorm: Zwischen vier und fünf Millionen Euro sind eingestellt - vorausgesetzt, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Man will viel Holz verwenden, hier sehen sich die Planer bereits mit Beschaffungsproblemen konfrontiert.

Die Bauarbeiten brachten auch Überraschendes mit sich: Beim Abriss einer Außenwand kam ein Fenstersturz zum Vorschein. Darunter entdeckten die Handwerker eine Kapsel. Der Inhalt entpuppte sich als kleine Sensation: Dort war nämlich die Grundsteinurkunde gelagert, mit der hier niemand gerechnet hatte. Sie ist etwa 70 Jahre alt. Das Pergament-Papier wurde allerdings von einem Bagger getroffen und aufgeschlitzt und in viele kleine Teilchen zerrissen. Sie wurden aufgesammelt und sollen in eine neue Kapsel kommen, die in den neuen Grundstein eingelassen wird.

Zur Zeit leben im Kloster vier Augustiner-Brüder. Doch von den vier entstehenden Wohneinheiten werden vorläufig nur drei von den Padres bewohnt. Für die vierte hoffen die Augustiner auf einen neuen Mitbruder - sofern sich einer finden lässt. Denn im Orden herrscht, wie anderswo auch, Nachwuchsmangel.