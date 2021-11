Mit dem Abstellen eines Fahrzeuges ist die Unfallgefahr nicht restlos gebannt. Das musste ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag in Planegg schmerzhaft erleben. Nach Darstellung der Polizei hatte der Mann gegen 10.30 Uhr seinen Lastwagen in der Behringstraße abgestellt und wollte es über das Trittbrett verlassen. Beim Aussteigen sei er aber versehentlich mit einem Fuß daneben getreten und daraufhin aus einer Höhe von etwa zwei Metern auf die Straße gestürzt. Beim Aufprall erlitt der Fahrer Kopfverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Der 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.