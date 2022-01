Weil die bayerische Staatsregierung jüngst die Infektionsschutzbestimmungen geändert hat, dürfen für Kulturveranstaltungen weitere Tickets verkauft werden, so auch für das Kupferhaus in Planegg. In den kommenden Wochen haben sich dort Kabarettisten von Rang und Namen angekündigt, und man darf davon ausgehen, dass sie darauf brennen, ihre Programme live vor Publikum präsentieren zu können. Den Anfang macht am Mittwoch, 9. Februar, Christian Springer mit einem "Best of" aus seiner 35-jährigen Bühnenkarriere. Am 9. März ist Thomas Schreckenberger in Planegg zu Gast mit "Nur die Lüge zählt"; Fatih Çevikkollu entlarvt am 7. April in "FatihMorgana" Phrasendrescher und Hütchenspieler; der Österreicher Stefan Leonhardsberger und der gebürtige Trostberger Stephan Zinner schließlich formulieren am 19. Mai mit "Kaffee und Bier" eine literarische wie musikalische Hommage an das Wirtshaus als sozialen und kreativen Raum. Das Kulunka Teatro aus Spanien zeigt seine preisgekrönte Inszenierung "Solitudes" am Samstag, 12. Februar, sogar zweimal: um 17 Uhr und um 20.30 Uhr. Die zusätzlichen Tickets gehen am Freitagabend, 28. Januar, in den Verkauf und sind erhältlich im Rathaus Planegg, an München-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie unter www.muenchenticket.de. Für ganz kurz Entschlossene gibt es an der Abendkasse noch Tickets für das Konzert von Quadro Nuevo am Sonntag, 30. Januar, 17 Uhr.