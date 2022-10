Wann wird das Würmtal energieautark? Es ist eine Frage, der sich die Würmtaler Bürgermeister am kommenden Samstag, 15. Oktober, beim Würmtaler Energietag im Kupferhaus Planegg stellen wollen. Der Energietag findet eigentlich jedes Jahr statt, musste jedoch pandemiebedingt länger pausieren. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise gewinnt der Tag in diesem Jahr besondere Brisanz. Die Infoveranstaltung und Podiumsdiskussion dauert von 14 bis 18 Uhr und wird vom Verein Würmtaler Innovative Energien veranstaltet. In einem ersten Teil werden Projekte zu unabhängiger Energiegewinnung in den jeweiligen Gemeinden vorgestellt. Danach können sich Bürger an Infoständen neue Techniken zur Energiegewinnung vorstellen lassen und Fragen an die Experten und Bürgermeister formulieren, die in einem zweiten Teil auf dem Podium beantwortet werden. Mit der Veranstaltung soll Bürgern die Notwendigkeit der erneuerbaren Energiegewinnung vermittelt wie auch für eine Beteiligung geworben werden.