Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ist am Montag bei einem Einbruch in Planegg gestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Täter zwischen 16 und 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Bereich der Bahnhof-, Hofmark- und Mühlfeldstraße verschafft und dort mehrere Zimmer durchsucht, ehe sie mit ihrer Beute unerkannt flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 53 des Polizeipräsidiums, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.