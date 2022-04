Misstöne in Planegg und Krailling: In der gemeinsamen Musikschule tobt ein interner Machtkampf.

Von Rainer Rutz, Planegg

Die fast 50 Jahre alte Musikschule Planegg-Krailling ist offenbar in ihrer Existenz bedroht. Ursache sind Auseinandersetzungen im Vorstand und anderen Gremien, die jetzt dazu geführt haben, dass die beiden Gemeinden Planegg und Krailling als Geldgeber ihre Zuschüsse in Höhe von mehreren hunderttausend Euro für das laufende Jahr auf Eis gelegt haben. Auf einer Pressekonferenz im Rathaus erklärte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU), das Geld werde erst dann wieder fließen, wenn Ruhe eingekehrt sei.

Diese Ruhe wollen der bestehende Vorstand, die beiden Bürgermeister und die Gesamtheit der Gemeinderäte durch eine neue Vereinssatzung erreichen, die am 4. Mai auf einer nicht öffentlichen Mitgliederversammlung bestimmt werden soll. Sie lehnt sich laut Nafziger an die Mustersatzung des Freistaats für Musikschulen an, sieht im Falle von Planegg allerdings eine weitgehende Entmachtung der bislang mitbestimmenden Musikschul-Mitglieder vor. Entscheidungen könnten dann nur noch die Bürgermeister und einige ausgewählte Gemeinderäte treffen.

Detailansicht öffnen Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger denkt sogar über die Gründung einer neuen Musikschule nach. (Foto: Robert Haas)

Was genau der Auslöser für die zermürbenden Auseinandersetzungen der vergangenen Monate war, lässt sich gar nicht mehr so einfach eruieren. Nach Einschätzung von Philipp Pollems, Schriftführer der Musikschule, und der zweiten Vorsitzenden Stephanie Hamburger gab es "eine Person", so Pollems, die "Partikularinteressen vertreten hat und noch vertritt", per Rundbriefe an die 120 Mitglieder versucht hat, selbst als Vorstandskandidat anzutreten und sich im übrigen abschätzend über die Arbeit des Vorstands geäußert hat. Letztlich, so Nafziger, "hat das die Handlungsfähigkeit des Vereins stark eingeschränkt". Gefordert wurde von diesem Mitglied eine "außerordentliche Mitgliederversammlung" - "Unsinn", wie Pollems sagt, "denn Anfang Mai haben wir ohnehin unsere Versammlung".

Detailansicht öffnen Thomas H. Roy (hier im Jahr 2009 als Kreisrat) sagt, er habe nur "unterstützend" zur Seite gestanden. (Foto: Schunk Claus)

Die Person, die Nafziger, Pollems und Hamburger meinen, ist in Planegg nicht unbekannt: Es ist Thomas H. Roy, früherer Gemeinde- und Kreisrat der SPD und einst ein Hoffnungsträger der Planegger SPD. 2014 trat er nicht mehr für die SPD an und verabschiedete sich für einige Jahre nach Berlin. Von dort ist er nun zurückgekehrt und arbeitet wieder als Rechtsanwalt in einer Würmtaler Kanzlei. Über Roys Wiedererscheinen zeigten sich Pollems und Nafziger höchst überrascht: "Fünf Jahre nichts gehört und dann mischt er sich wieder derart ein."

Thomas H. Roy sagt, er werde "überschätzt"

Nach Angaben der beiden bekundete Roy ein intensives Interesse an einer neuerlichen Mitarbeit. Auch wohl um in den Vorstand zu kommen, so stellen es die anderen dar, schrieb er Dutzende von Briefen an Mitglieder, kritisierte die Arbeit des Vorstands und schlug zum Zwecke von Neuwahlen eine außerordentliche Mitgliederversammlung vor. Nafziger wirft Roy in diesem Zusammenhang vor, versucht zu haben, "den Vorstand auszuhebeln, indem er ihm Ungesetzlichkeiten vorgeworfen hat und ihn handlungsunfähig nannte". Es sei auch zu einer von Roy kritisierten Besetzung von Stellen unter der Lehrerschaft gekommen. Sogar die Gerichte wurden bemüht. Letztlich, so Pollems, "ging es auch um die Mitbestimmung des Betriebsrats". Schließlich habe man sich an die beiden Bürgermeister gewandt: "Es sind ja die Gemeinden, die die Musikschule finanzieren."

Nafziger und sein Kraillinger Kollege Rudolf Haux (FDP) zeigten sich alarmiert und berieten sich mit einem Anwalt und den Gemeinderäten. "Einstimmig", so Nafziger, hätten die Gemeinderäte beschlossen, auf der Mitgliederversammlung am 4. Mai eine neue Satzung zur Abstimmung zu stellen. "Die alte Satzung ist 50 Jahre alt und in die Jahre gekommen", sagt Nafziger. "Uns geht es nur darum, die Musikschule am Leben zu erhalten und die Musik in den Vordergrund zu stellen." Sollte man mit der neuen Satzung nicht durchkommen, überlege man sich, einen Förderverein zu gründen. Der bestehende Vorstand werde dann zurücktreten, die Zukunft der Musikschule wäre dann ungewiss.

Thomas Roy sieht die Angelegenheit anders. "Ich werde maßlos überschätzt", sagt er am Telefon. Er sei nur "unterstützend zur Seite getreten". Er habe nicht vor, sich weiter zu engagieren, er sei nur aus privaten und familiären Gründen zurückgekehrt. Den Streit um seine Person und den Vorstand der Musikschule nennt er "hysterisch". Gleichzeitig und im Widerspruch dazu macht Roy allerdings klar: "Sollte die Mitgliederversammlung eine neue Satzung bestimmen, werde ich vor Gericht eine Feststellungsklage einreichen." Was in diesem Fall passieren wird, ist völlig unklar: Jedenfalls würde der finanzielle Zuschuss der Gemeinden weiter zurückgehalten und die Schule müsste sich noch so lange sie kann aus den Rücklagen finanzieren. Denkbar ist auch, dass die beiden Kommunen eine eigene Musikschule gründen. Nafziger ist sich sicher, dass man die Lehrerschaft "mitnehmen könne". Dann gäbe es in Planegg und Krailling womöglich zwei Musikschulen.