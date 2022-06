Von Rainer Rutz, Planegg

Für die Musikschule Planegg-Krailling in ihrer jetzigen Form wird es immer enger. Im Streit zwischen Teilen des Vorstands samt den Bürgermeistern von Planegg und Krailling auf der einen Seite und der Schulleitung, einigen Lehrern und Vereinsmitgliedern sowie dem Betriebsrat auf der anderen Seite zeichnet sich keine Entspannung ab - im Gegenteil. Weil die beiden Gemeinden bis auf weiteres die jährlichen Zuschüsse in einer Gesamthöhe von rund 400 000 Euro gesperrt haben, geht der Musikschule langsam die Luft aus: Nur noch wenige Wochen bleiben, so ist zu hören, bis die Ersparnisse weg sind. Die Lehrer könnten dann vermutlich nicht mehr bezahlt werden. Die Hoffnung liegt jetzt auf dem 29. Juni. An diesem Tag wird es eine Mitgliederversammlung geben. Dort soll eine neue Satzung diskutiert und akzeptiert werden.

Worum es in der erbittert geführten Auseinandersetzung wirklich geht, bleibt bis heute mehr oder weniger undeutlich. Ganz offensichtlich sind vor allem auch persönliche Animositäten im Spiel. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) und sein Kraillinger Amtskollege Rudolph Haux (FDP), sowie Stephanie Hamburger und der Gemeinderat Philipp Pollems (PPM) vom Vorstand der Musikschule werfen "einzelnen Akteuren" - so Pollems in einer Pressekonferenz im Mai -, vor, die Arbeit des Vorstands zu torpedieren. Streitpunkt ist unter anderem die Frage der Mitbestimmung des Betriebsrats, der sich laut Pollems und Hamburger zu sehr in die Belange der Schule einmische: "So mussten wir vor Gericht die Stelle der Klavierpädagogin erkämpfen. Das hat sehr viel Geld und Nerven gekostet", sagte Pollems.

Detailansicht öffnen Philipp Pollems vom Vorstand der Schule beklagt, dass einzelne die Arbeit der Musikschul-Führung torpedierten. (Foto: Robert Haas)

Nafziger berichtete von Vorwürfen gegen den Vorstand, dieser arbeite "ungesetzlich. Aber das ist nicht wahr". Die Stimmung sei vergiftet, meinte Nafziger und hielt bei der Pressekonferenz wie zum Beweis eine dicke Mappe in die Höhe, in der er angeblich "üble mails" und Schriftverkehre zwischen den Streitparteien gesammelt hatte: "Das muss ein Ende haben." Die Streitereien, so der Bürgermeister, hätten ihren Ursprung auch in der seit 40 Jahren geltenden Satzung des Trägervereins. Sie sei zu weit gefasst und gewähre beispielsweise den Mitgliedern zu viel Selbstbestimmung. Bürgermeister und Vorstand fordern deshalb, die Satzung nach dem Vorbild einer Mustersatzung komplett zu überarbeiten und dann in der Mitgliederversammlung darüber abzustimmen.

Sollte sie nicht angenommen werden - so die im Raum stehende und auch ausgesprochene Drohung - könnten auch die jährlichen Zuschüsse nicht ausgezahlt werden. Dazu komme, dass noch nicht einmal der Etat für das laufende Jahr verabschiedet worden sei. Im Gespräch mit der SZ meinte Nafziger, bei Nichtannahme einer neuen Satzung durch die Mitglieder müsse man halt einen neuen Trägerverein gründen. Es wäre das Ende der 50 Jahre alten Musikschule Planegg-Krailling in der jetzigen Form.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) will "über alles reden". (Foto: Robert Haas)

Inzwischen war zu erfahren, dass Stephanie Hamburger seit Wochen an einer neuen Satzung arbeitet. Bürgermeister Nafziger hatte davon gesprochen, "dass man über alles reden" könne. Man wolle die Musikschule nicht zerstören, natürlich könnte die "Gegenseite" an einer Satzung mitarbeiten.

Davon sei bisher nichts zu merken, sagte nun der stellvertretende Schulleiter Thomas Schaffert, der demnächst in den Ruhestand gehen will: "Tatsache ist, dass seit einem Monat weder den Rathäusern noch der Musikschule irgendeine Möglichkeit zur Mitwirkung an einer Kompromisslösung" gegeben worden sei. Dass jetzt vom Vorstandsmitglied Stephanie Hamburger eine neue Satzung erarbeitet werde, kritisierte Schaffert: "Das scheint zu bedeuten, dass sich taktierende Intransparenz, undemokratische Willkür und machtorientierte Missachtung der eigenen Mitgliederbasis unverändert fortsetzen und aus den traurigen und vermeidbaren Fehlern der vergangenen Legislaturperiode offenbar überhaupt nichts gelernt wurde."

Vorstandsmitglied Philipp Pollems zeigte sich auf Anfrage jedoch optimistisch: "Ich hoffe, dass wir eine entemotionalisierte Mitgliederversammlung haben werden. Die vorgestellte Satzung ist so, dass sie jeder unterschreiben kann." Selbst wenn dies scheitern sollte, so Pollems, hätte dies wohl zunächst keine Auswirkungen auf die Bezahlung der Lehrer. Aber dann werde man einen neuen Trägerverein gründen.