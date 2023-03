Misstöne gab es in der Vergangenheit genug. Nun will man an der Musikschule nach vorne blicken und auch neue Angebote schaffen.

Von Rainer Rutz, Planegg

Nach den monatelangen Auseinandersetzungen wegen der Musikschule Würmtal, die letztlich zur Zerschlagung der alten Musikschul-Struktur geführt haben, will man jetzt einen Neuanfang wagen. Philipp Pollems, der neue Vorsitzende der Schule, die nun offiziell "Musikschule an der Würm" heißen soll, will dazu zunächst einen Förderverein gründen. Dessen Aufgabe soll es hauptsächlich sein, den Eltern der Schüler "eine Plattform zu bieten", wie es in einer Erklärung der Schule heißt. Dazu gehört naturgemäß auch die Beschaffung von Geld für neue Ideen über die Bezuschussung des Vereins aus den Kommunen Planegg und Krailling hinaus.

Derzeit überweisen die beiden Gemeinden rund 400 000 Euro aus Steuermitteln pro Haushaltsjahr. Das Geld allerdings reicht für neue und gewünschte Aktivitäten nicht aus, sagt der neue Vorsitzende Pollems, der auch Gemeinderat ist. Es sei "nur ein bestimmter Spielraum vorhanden". Musikschul-Leiter Fabian Bögelsack will das instrumentale Angebot erweitern, mehr digitale Unterrichtsformen einführen und auch sozial weniger Gutgestellten Musikunterricht ermöglichen.

Detailansicht öffnen Philipp Pollems will mit dem Förderverein der Musikschule neue Spielräume eröffnen. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Am Mittwoch, 15.März, soll es zu den wichtigsten Themen eine Informationsveranstaltung im Konzertsaal der Schule in der Pasinger Straße 16 geben, Beginn ist um 18.30 Uhr. Musikschul-Leiter Bögelsack betont, man lege "großen Wert auf hohe Qualität und möchte es allen Kindern und Jugendlichen möglich machen, am Musikleben teilzunehmen. Dazu möchten wir unser Angebot stetig erweitern". Folgen soll eine konstituierende Gründungssitzung. Schon Anfang Mai will sich der neue Förderverein bei einem Benefizkonzert im Planegger Kupferhaus präsentieren.

Aus den Ankündigungen geht hervor, dass man die unmittelbare Vergangenheit mit vielen internen, oft aber auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streitereien hinter sich lassen will: Der neue Trägerverein soll ein Sprachrohr der Bürger sein, "um die Musikschularbeit im Dialog zu bessern", sagt Bögelsack. Der neue Trägerverein besteht nur noch aus acht Gründungsmitgliedern, darunter die beiden Bürgermeister Hermann Nafziger aus Planegg (CSU) und Rudolph Haux (FDP) aus Krailling. Im alten Trägerverein konnte jeder Interessierte Mitglied werden samt Stimmrecht. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Der neue Förderverein könnte Eltern ein Mitspracherecht geben, sagt Pollems.