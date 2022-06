Von Rainer Rutz, Planegg

"Es ist selten zu früh und nie zu spät": Unter diesem Motto bietet der TV Planegg-Krailling von sofort an Vereinssport für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung an. Das Thema Inklusion werde in dem Verein groß geschrieben, sagt TV-Präsidentin Stephanie Mehnert: "Wir öffnen Stück für Stück unsere Türen für Menschen mit Behinderung - mit dem langfristigen Ziel, für jedes Alter ein sportliches Programm anbieten zu können." Man wolle nicht "ein separates Sportprogramm" entwickeln, sondern das reguläre Programm für behinderte Menschen öffnen: "Wir möchten, dass bei uns Begegnungen jeglicher Art stattfinden können, dass Grenzen abgebaut werden und eine Gemeinschaft entsteht, welche keine Unterschiede kennt und macht."

Barrierefreiheit, sagt sie, bekommt so eine andere Bedeutung: Es gehe nicht nur darum, den Zugang zu den Sportstätten zu ermöglichen, "sondern auch um den Abbau von Barrieren im Köpfchen". Vereinsmanagerin Madeleine Ullrich spricht in diesem Zusammenhang von einer "Selbstverständlichkeit", dass behinderte Menschen mit nicht behinderten gemeinsam aktiv sein können: "Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört."

Ein Anfang ist bereits gemacht worden. Bei einer ersten Inklusionsstunde trafen sich in der Gymnastikhalle des TV am Sportplatz in Krailling nahe dem Planegger Bahnhof etliche Seniorinnen und Senioren mit und ohne Behinderung zu einem sanften Weg, die Muskeln aufzubauen und die Beweglichkeit zu steigern. Trainiert wurden sie von Ute Flach. Musik spielt bei diesem Training eine besondere Rolle. Flach erarbeitet mit der Gruppe zu Klassik, Schlagern und Evergreens einfache Choreografien - sitzend auf Stühlen und wer kann, auch im Stehen. Gehirnjogging ist ein wichtiger Teil der Übungsstunde, die jetzt jeden Dienstag um 10.15 Uhr in der Halle stattfinden soll. Fast alle Altersgruppen sind bisher vertreten - die älteste Teilnehmerin ist Luise, sie ist 95 Jahre alt. "Die Sitzgymnastik ist ein einfacher Weg, um mehr Schwung in das Leben von Seniorinnen und Senioren zu bringen", sagt Flach. Informationen und Anmeldung per E-Mail an ullrich@tv-planegg-krailling.de.