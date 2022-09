Im Kupferhaus Planegg steht am Wochenende ein spannendes Konzertprogramm an - von Ballett bis zu Klavierarrangements.

Von Udo Watter, Planegg

Das Kupferhaus Planegg ist am Wochenende Schauplatz zweier Konzerte, die viel Spaß und musikalische Klasse versprechen: Am Samstag, 1. Oktober, erweckt Heinrich Klug gemeinsam mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker sowie Preisträgern von "Jugend musiziert", der Sängerin Salome Kammer und dem Ballettensemble der Musikschule Gilching dort Musikstücke von Erik Satie zu neuem Leben. Neben den beliebten Café-Concert-Liedern des französischen Komponisten (1866 bis 1925) kommen auch die Stücke "Sports et Divertissements" und das Ballett "Parade", choreografiert von Hannelore Husemann-Sieber, zur Aufführung.

Das 1917 in Paris uraufgeführte Ballett gilt als Schlüsselwerk des avancierten multimedialen Tanztheaters und besticht auch durch seine speziellen Klangeffekte wie Schreibmaschinengeklapper, Nebelhorn, Revolverschüsse, tönende Pfützen und klingende Gläser. Für Heinrich Klug ist der Auftritt in Planegg quasi ein Heimspiel: Der langjähriger Solocellist der Münchner Philharmoniker, der seit 1977 die beliebten Konzerte für Kinder des renommierten Orchesters leitet und 2016 einen SZ-Tassilo-Ehrenpreis für sein "Lebenswerk" erhielt, wohnt in Gauting.

Am Sonntag, 2. Oktober, folgt dann ein Matinée-Konzert des jungen Pianisten Aaron Pilsan. Mit seinen 27 Jahren hat sich der Österreicher bereits einen Namen in der Musikwelt gemacht. Er hat bei dem kürzlich verstorbenen namhaften Pianisten Lars Vogt studiert, zahlreiche Preise gewonnen und ist an prestigeträchtigsten Konzertorten wie der Carnegie Hall in New York oder der Wigmore Hall in London aufgetreten. Auf dem Programm stehen Johannes Brahms' Klavierbearbeitung von Johann Sebastian Bachs Chaconne aus der Partita für Violine solo, George Enescus Suite Nr. 3 "Pièces impromptus" und Robert Schumanns Symphonische Etüden op. 13. Für das Sonntagskonzert gilt "Pay what you want": Man reserviert kostenlose Tickets und zahlt erst nach dem Konzert - das, was man möchte.

Tickets gibt es im Rathaus Planegg, an allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, online unter www.muenchenticket.de und an der Tageskasse im Kupferhaus, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet hat.