Die Gemeinde Planegg wird demnächst über einen eigenen Klimamanager verfügen. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) bestätigte jetzt, dass die betreffende Stelle bereits ausgeschrieben worden ist und man schon eine Menge Bewerbungen erhalten habe. Der Klimamanager oder die Klimamanagerin sollen "neue Impulse" setzen, meinte Nafziger auf Anfrage. Zu seinen Aufgaben wird es gehören, ein Klimakonzept für die Gemeinde zu erstellen - ähnlich wie das in der Nachbargemeinde Gräfelfing schon passiert ist. Zu den ganz praktischen Aufgaben des Klimamanagers gehört auch eine bessere Versorgung der Gemeinde mit E-Säulen. Sechs Ladestationen werden in den nächsten Wochen im Gemeindegebiet aufgestellt, berichtete der Bürgermeister. Man wolle auch das Regionalwerk Würmtal besser in klimarelevante Bereiche einbinden: "Da ist noch viel Luft nach oben", sagte Nafziger. Die Stelle eines Klimamanagers wird von der bayerischen Staatsregierung bezuschusst. In Planegg wird die neue Planstelle dem Umweltamt zugeordnet, das von Richard Richter geleitet wird.