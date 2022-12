Von Rainer Rutz, Planegg

Bis zum Jahr 2024 will die Gemeinde Planegg ein Klimaschutz-Konzept vorstellen. Verantwortlich dafür wird ein Klima-Manager sein, den die Kommune vor einigen Wochen zunächst auf zwei Jahre befristet angestellt hat. Der 53-jährige Planegger Jörg Degen ist studierter Biologe und war bisher in der Wissenschaft tätig, unter anderem beim renommierten Fraunhofer-Institut. Bei Degens Vorstellung im Rathaus erklärte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU), wenn die Gemeinde, wie vom Gemeinderat beschlossen, in absehbarer Zeit klimaneutral werden wolle, müsse man dafür "ein Konzept schaffen und Strukturen aufzeigen". Dies soll Degen bewerkstelligen, indem er "in alle Bereiche des Rathauses und der Gemeinde hineinarbeitet".

Der Biologe hat eine eigene Stabsstelle bekommen, die direkt dem Bürgermeister unterstellt ist. Es geht in erster Linie um die Energie-versorgung, erläuterte Nafziger: "Der Klimamanager soll die bereits vorhandenen Einzelmaßnahmen zusammenführen, ebenso wie die dafür verantwortlichen Akteure." Dazu gehöre auch, die größten Treibhaus-Emittenten in der Gemeinde zu ermitteln. In Deutschland gibt es bereits 1800 kommunale Klima-Manager, im Landkreis München arbeiten 16 Frauen und Männer in diesem Bereich. Die Stelle wird vom Staat gefördert. Es gehe ihm "nicht nur um Umweltschutz, sondern vor allem um Klimaschutz", sagte Degen bei seiner Vorstellung. In Planegg und Martinsried sei im Bereich des Klimaschutzes "bereits viel auf den Weg gebracht". Er wolle die Dinge auch beim Namen nennen, so der Biologe.

Heizen verursacht das meiste Kohlendioxid in der Gemeinde

Auf die Frage, ob auch der massive Kiesabbau in einigen Würmtal-Gemeinden für ihn ein relevantes Thema sei, meinte Degen, Entscheidungen darüber blieben letztlich der Politik vorbehalten: "Allerdings: Wenn ich feststellen sollte, dass ein massiver Kiesabbau ein Hindernisgrund für Klimaneutralität sein sollte, werde ich das auch sagen. Ich würde mich selbst nicht wiederfinden, wenn ich nicht kritisieren dürfte." Bürgermeister Nafziger bestätigte: "Kritik ist erwünscht. Wir müssen Defizite aufzeigen." Der größte CO₂-Treiber ist für Degen allerdings schon ermittelt: "Das ist die Wärmeversorgung. Aber auch hier tut sich bereits viel."

Nafziger bestätigte in diesem Zusammenhang, dass sich die Gemeinde - "obwohl wir keinen geeigneten Claim haben" - selbstverständlich im Bereich der Geothermie engagieren werde. Dazu allerdings seien Wärmebedarfsanalysen notwendig, an denen gerade gearbeitet werde. Auch der Ausbau der Photovoltaik bleibe ein wichtiges Thema. Nafziger: "Derzeit schlägt das bei uns wie eine Bombe ein." Bekanntermaßen soll zwischen Planegg und Krailling ein Photovoltaik-Park entstehen, mit einem privaten Betreiber. Auch hierfür läuft gerade ein Gutachten, ebenso wie für den Bau einiger Windkrafträder.

Die Frage laute: "Wohin will Planegg?", fasste der neue Klimamanager zusammen. In spätestens 18 Monaten will er dazu einen detaillierten Bericht vorlegen: "Mit den Akteuren muss aus den bestehenden Potenzialen ein Maßnahmenkatalog erstellt und dessen Umsetzung geplant werden." Dazu müsse man sich auch mit den Nachbargemeinden vernetzen. Und: Degen will vor allem auch die Öffentlichkeit in seine Überlegungen mit einbinden und für Transparenz sorgen.