Für den Auftritt des Kabarettisten Christian Springer an diesem Mittwoch gibt es noch wenige Restkarten.

Ob die seit Februar in Bayern wieder erlaubte Saalauslastung von 50 statt 25 Prozent an Zuschauern schon die halbe Miete ist auf dem Weg zur kulturellen Renaissance? Fraglich. Gleichwohl ist es ein kleiner Schritt vorwärts, gerade auch für Künstler, die am Umsatz beteiligt sind, wie etwa diejenigen, die im Kupferhaus Planegg auftreten. Für etliche Kabarett-Veranstaltungen der nächsten Wochen und Monate und das Theaterstück "Solitudes" des spanischen Maskentheater-Ensembles Kulunka Teatro (12. Februar, 17 und 20.30 Uhr) sind jedenfalls noch respektive jetzt wieder Tickets verfügbar.

Für Christian Springers Auftritt an diesem Mittwoch gibt es noch wenige Restkarten, zudem freuen sich Thomas Schreckenberger (9. März), Fatih Çevikkollu (7. April), Stefan Leonhardsberger und Stephan Zinner (19. Mai) auf ihren Auftritt im Kupferhaus vor mehr Publikum. Trotz erhöhter Platzkapazität ist im Kupferhaus auch weiter mit gewissem Abstand bestuhlt, wie das Planegger Kulturamt mitteilt.

Konkret bedeutet dies: Im Parkett gibt es nur acht statt 13 Reihen und sowohl im Parkett als auch auf der Galerie bleibt zwischen Besuchern, die nicht zusammengehören, mindestens ein Platz frei. "Wir wollen, dass sich wirklich alle Gäste wohlfühlen", so Kulturreferentin Anja Fanslau, gleichzeitig aber auch Künstlerinnen und Künstler endlich wieder an Umsätzen beteiligen können. Tickets gibt es im Rathaus Planegg, an allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.muenchenticket.de.

Im Februar gibt es indes auch zwei Absagen. Betroffen sind das Konzert mit dem Amadis Quartett & Gerold Huber (13.Februar) und die Kultur-Party (26. Februar). Nachdem für beide Veranstaltungen noch kein Ersatztermin feststeht, werden Ticket-Besitzer gebeten, ihre Eintrittskarten direkt über München Ticket zu stornieren.