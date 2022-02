In Planegg steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder. Dieser seit Jahren anhaltenden Entwicklung will die Gemeinde mit zwei neuen Kindergruppen entgegentreten, die zum neuen Schuljahr im September starten. Im Bauausschuss des Gemeinderats wurde dafür jetzt grünes Licht gegeben. Die beiden neuen Gruppen sollen im Kinder- und Familienzentrum der Gemeinde an der Pasinger Straße untergebracht werden. Dafür allerdings muss die Gemeinde wegen notwendiger Umbauten tief in die Tasche greifen. Rund 170 000 Euro werden die Arbeiten kosten, berichtete Andreas Löbe vom Bauamt den Gemeinderäten. Die zusätzlichen Gruppen sind für Kinder im Krippenalter und Kindergartenalter gedacht. Allerdings sind die Räumlichkeiten im Familienzentrum und die Freiflächen dafür nicht ausgestattet und müssen umgestaltet werden. Die Mittagsbetreuung wird in die renovierte Grundschule umziehen. Dadurch werden ihre Räume im ersten Stock des Familienzentrums frei. Die beiden von September an hier untergebrachten Gruppen sollen aus je 18 Kindern zwischen einem und sechs Jahren bestehen. Der Mensahof am Familienzentrum wurde bisher durch Grundschulkinder genutzt und muss nun für die Kleineren umgebaut werden. Im Sommer sollen die Arbeiten fertiggestellt sein.