Mit ihrem Kabarettprogramm "Ihr mich auch", einer laut Ankündigung "Unabhängigkeitserklärung vom Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler" ist Simone Solga am Samstag, 25. September, zu Gast im Kupferhaus, Feodor-Lynen-Straße 5. Die Vorstellung um 20.30 Uhr ist seit Langem ausverkauft, deshalb hat das Kulturforum nun eine zweite angesetzt, am selben Tag, bereits um 18 Uhr. Karten für 25 Euro im Rathaus und an der Abendkasse.