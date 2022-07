Kolumne von Iris Hilberth, Planegg

Wenn Songtextern die Wörter ausgehen, bevor die Melodie zu Ende ist, behelfen sie sich meist mit bedeutungslosen Silbenfolgen wie "Schubidu" oder "Schalalala". Ist auch ganz praktisch für den Sänger, der muss sich nicht so viel Text merken. Es gibt gar berühmte Ohrwürmer mit solch sinnbefreiten Textpassage: "Oh nee, na-na-na!" Ganz anders hingegen verhält es sich mit "Holleri du dödl di..." Freunde des gepflegten, akademischen Jodlers wissen das. Sie werden jetzt spontan und quasi im Schlaf die Silbenfolge mit "diri diri dudl dö" ergänzen. Loriots Sketch "Jodelschule" hat Generationen von Musikliebhabern und Verfechter vielseitiger Angebote in der Erwachsenenbildung geprägt. "Du dödl di" macht Lust auf Singen. Noch dazu muss man sich beim Jodeln nur die paar Brocken merken und keinen kompletten Text lernen.

Auch mehr als vier Jahrzehnte nach Loriots Jodel-Diplom wird an den Volkhochschulen voller Inbrunst gejodelt. In Planegg etwa sind die Leute von der VHS nach wie vor überzeugt: Jodeln ist in und Jodeln kann jeder. Jodeln befreit. Jodeln ist Meditation. Bei so vielen Verheißungen kann man ja gar nicht anders, als sich endlich vom längst überdrüssigen "Schalala" und "Schubidu" zu lösen und es am kommenden Mittwoch im katholischen Pfarrzentrum mit dieser alpenländischen Gesangsform zu versuchen. Einfach mal einlassen auf den rasanten Wechsel von Brust- und Kopfstimme. Auch Anfänger sind willkommen. Man muss dazu noch nicht mal ein Fis von einem B unterscheiden können. Jodeln geht ganz ohne Noten, verspricht Jodellehrerin Traudi Siferlinger.

Seit Loriots "Dö dudl dö" nahm das Jodeln eine erstaunliche wissenschaftliche Entwicklung. Im Dezember 2018 hat die Hochschule Luzern erstmals Jodeln als Hauptfach angeboten. Wer sich hier einschreibt, bekommt das breite Repertoire "von urchig über klassisch bis modern" vermittelt. Allerdings kann man hier nicht so einfach mitjodeln wie bei Traudi Siferlinger in Planegger Pfarrzentrum. Jodel-Studenten in Luzern müssen musikalisches Vorwissen mitbringen und Jodelerfahrung haben. Ob auch das erste Futur bei Sonnenuntergang dazu gehört, ist nicht bekannt. Ein Jodel-Diplom gibt es auch nicht. Aber einen Bachelor.