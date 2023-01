Mit einem Tastenlöwen verbindet man gewöhnlich einen feurig-wilden Klaviervirtuosen, der sich im klassischen Repertoire von Beethoven über Chopin bis Liszt und Rachmaninow austobt. Willie "The Lion" Smith, der als Jazz-Pianist einer der prägenden Figuren des Harlem Stride war, hat sich seinen Spitznamen anderweitig verdient. Wie? Das wird Bernd Lhotzky bei seinem Konzert am Samstag, 14. Januar, im Planegger Kupferhaus erzählen.

Der in Oberhaching aufgewachsene Jazz-Pianist - einer der wenigen zeitgenössischen Künstler, die den Stil des Harlem Stride aus den 1920er-Jahren heute noch beherrschen - hat dieses Konzert als Hommage an den Mann gestaltet, der mit vollem Namen William Henry Joseph Bonaparte Bertholoff Smith hieß. Dieser war in der New Yorker Jazzszene ein Star, stets eine Zigarre im Mundwinkel und eine Melone auf dem Kopf.

Zusammen mit James P. Johnson und Fats Waller entwickelte er den Harlem Stride. Lhotzky schätzt sie alle drei, aber der charismatische Smith ist ihm besonders nah. Neben jazzigen Tönen wird Lhotzy noch weitere faszinierende Anekdoten über Smith an diesem Abend präsentieren: Warum er sich etwa vor Auftritten zwei Büchsen Ölsardinen einverleibte, was es mit seinem Pelzmantel auf sich hatte, der so schwer war, dass "The Lion" ihn neben das Klavier stellen konnte. Das Publikum wird erfahren, weshalb er seinen Hut niemals absetzte und warum am 11. Januar 1950 der Nachtzug aus Limoges mit Verspätung in Paris eintraf.

Der Konzertabend "Der paffende Löwe" beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem online www.muenchenticket.de oder im Planegger Rathaus und an der Abendkasse.