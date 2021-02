Das Impfzentrum für das Würmtal geht voraussichtlich kommende Woche in Betrieb. Dem Landratsamt liegt die Genehmigung vor, dass die Einrichtung in Planegg als Außenstelle eines bestehenden Impfzentrums eröffnen darf. Container werden auf dem Park-and-ride-Platz am Bahnhof bereits aufgebaut. Derzeit müssen die Bewohner des Würmtals bis nach Unterschleißheim für ihre Impfung fahren. Das Impfzentrum sollte ursprünglich Anfang Februar eröffnet werden, der Termin musste auf das Monatsende verschoben werden, unter anderem weil keine offizielle Genehmigung des Gesundheitsministeriums vorlag. Das Impfzentrum wird Planegger, Gräfelfinger und Neurieder Bürgern offen stehen. Es ist auf 200 Impfungen pro Tag ausgelegt. Das Bayerische Rote Kreuz wird es wie bereits die Einrichtung in Unterschleißheim leiten.

Das Landratsamt hat am Dienstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Drei Männer zwischen Ende 70 und Ende 80 sind im Krankenhaus gestorben, nachdem sie sich mit dem Virus infiziert hatten. Einer lebte zuletzt in einer Pflegeeinrichtung. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 226. Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich weiter auf dem niedrigen Niveau der Vortage. 24 Fälle binnen 24 Stunden meldet das Landratsamt am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 47,9.