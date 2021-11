Die Pflege eines Angehörigen ist herausfordernd - für alle Beteiligten. Die Caritas-Fachstelle für pflegende Angehörige in Pasing bietet daher einmal im Monat in der Würmtal-Insel, Pasinger Straße 13, in Planegg eine Sprechstunde an, die sich an pflegende Angehörige aus Gräfelfing, Neuried, Krailling und Planegg richtet. Am Mittwoch, 8. Dezember, haben Betroffene das nächste Mal Gelegenheit, sich beraten zu lassen, Information auszutauschen und alle relevanten Fragen rund um die Pflege zu stellen. Es können auch Helfer zur stundenweise Unterstützung der zu Pflegenden vermittelt werden. Die Gespräche finden von 13 Uhr an ausschließlich online und telefonisch statt. Terminvereinbarungen mit der Fachstelle sind telefonisch (089/829 92 00) möglich.