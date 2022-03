Von Rainer Rutz, Planegg

Die Verhandlungen zwischen der Gemeinde Planegg und den Vertretern der Familie Heide um das 14 000 Quadratmeter große Grundstück am Bahnhof sind vollkommen festgefahren. Erstmals nach fast einem Jahr wandte sich Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) an die Öffentlichkeit, um auf die offenkundige Sprachlosigkeit zwischen den Verhandlungspartnern aufmerksam zu machen. Nafziger sagte auf seiner monatlichen Pressekonferenz: "Ich bekomme keine Reaktion auf meine Gesprächsangebote. Wir haben es derzeit nicht mehr in der Hand."

Der Abriss des über Bayerns Grenzen hinaus bekannten Vergnügungs- und Veranstaltungstempels Heide Volm vor einem Jahr war auch für die Gemeinde "vollkommen überraschend", betonte Nafziger jetzt. Die Handlungsweise der Besitzer zerstörte zunächst einmal alle Pläne der Kommune, auf dem attraktiven Grundstück ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Die Ergebnisse eines Architektenwettbewerbs sahen hier den Bau von bezahlbarem Wohnraum, einen Supermarkt mit Tiefgarage, etliche andere Infrastruktureinrichtungen und einen Omnibusbahnhof vor. All das musste erst einmal auf Eis gelegt werden.

Die Gemeinde bemühte sich von Anfang an um einen Kauf des Grundstücks. In der Folge, so Nafziger, ließ man ein Wertgutachten erstellen. Über Zahlen schweigt sich der Bürgermeister aus. Nicht dementiert wurde, dass die 14 000 Quadratmeter mit einem Betrag um die 20 Millionen Euro taxiert wurden. Das Angebot wurde den Anwälten übermittelt. Mit einer Vorkaufssatzung sicherte sich Planegg die Möglichkeit eines Erwerbs. Doch die "unglaubliche Summe" (Nafziger), die von der Gegenseite gefordert wurde, machte weitere Verhandlungen schwierig. "Wenn ihr mit unserem Angebot nicht zufrieden seid, dann erstellt ein eigenes Gutachten", habe er den Verhandlungspartnern mitgeteilt, sagte der Bürgermeister. Doch es rührte sich wochenlang nichts. "Dann habe ich mehrfach das persönliche Gespräch gesucht. Man reagierte zurückhaltend und skeptisch." Es kam zu keinem weiteren Kontakt: "Man möchte offenbar das Gespräch nicht", sagt Nafziger nun enttäuscht.

Im letzten Etat hat die Kommune für den Erwerb des Grundstücks schon mal zwölf Millionen Euro "als Vorschuss" bereit gestellt, so Nafziger. Wie geht es nun weiter? Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Gemeinde durchaus Druckmittel habe: "Das Grundstück muss zusammen mit der Gemeinde entwickelt werden. Wir haben die Planungshoheit." Das bedeutet, dass der Grundstücksbesitzer nicht irgendwelche Vorstellungen verwirklichen kann, die nicht in die städtebaulichen Absichten der Kommune passen. Im schlimmsten Fall bleibt alles so, wie es sich zur Zeit darstellt: Ein riesiges gähnendes Bauloch am Bahnhof. Den nördlichen Teil des Bahnhofsareals will die Gemeinde jetzt angehen. Auch dort sind Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen geplant.

Die Kommune werde jedenfalls an ihren Plänen festhalten: "Für mich ist es ein Herzenswunsch, dass die Gemeinde das herrliche Grundstück kaufen und selbst entwickeln kann. Wir müssen nicht so denken wie ein Investor." Und dann, schon fast trotzig: "Wir haben für die zwölf Millionen Euro auch andere Verwendungsmöglichkeiten."