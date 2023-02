Die Gemeinde Planegg hortet Geld in Millionenhöhe, nicht einfach zum Spaß, sondern um für Notfälle und absehbare finanzielle Belastungen gewappnet zu sein. Allein 1,8 Millionen Euro sind in den vergangenen Jahren beiseite gelegt worden, um kommende Aufgaben für den Klimaschutz stemmen zu können. Das sagte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses, als es turnusmäßig wieder einmal darum ging, die bereits angesparte "Sonderrücklage für Belange des Klimaschutzes" aufzustocken. Vor Jahren hatte man beschlossen, einen hohen Betrag anzusparen und Jahr für Jahr 200 000 Euro draufzulegen. Mittlerweile sind so 800 000 Euro zusammengekommen. Zusammen mit einer Million Euro, die auf die Seite gelegt worden ist, um sich an Geothermie-Projekten - voraussichtlich bei der Nachbargemeinde Gräfelfing - zu beteiligen, sind nun also 1,8 Millionen Euro allein für Klimaprojekte angelegt worden. Bürgermeister Nafziger erläuterte im Ausschuss, wofür das Geld derzeit und in den nächsten Jahren gebraucht werden wird: "Wir haben Etliches am Laufen. Zum Beispiel wird gerade geprüft, welche Standorte für Windkraft in Planegg denkbar sind. Dazu benötigt es teure Gutachten. Irgendwann sind wir dankbar dafür." Nafziger reagierte damit auf eine Bemerkung von Peter von Schall-Riaucour (PPM). Der kritisierte, die "jährliche Aufstockung allein" diene "dem Klima nicht. Wenigstens einen Teil davon "solle man ausgeben. Ich denke, wir sollten da mal in die Gänge kommen und vielleicht auch Ideen entwickeln." Die Zweite Bürgermeisterin Judith Grimme (Grüne) erinnerte daran, dass die Gemeinde seit kurzem einen eigenen Klimamanager beschäftige: "Soweit ich weiß, ordnet der die Dinge gerade."

Als vorausschauend erweist sich die Gemeinde zur Zeit auch auf einem anderen Gebiet. Jahr für Jahr muss Planegg, wie alle anderen Gemeinden auch, die Kreisumlage stemmen Angesichts der derzeitigen hervorragenden Finanzlage der Gemeinde, rechnet Kämmerin Katharina Gaspers naturgemäß auch für die kommenden Jahre mit Abgaben in zweistelliger Millionenhöhe an den Landkreis München. Für die Kreisumlage 2024 beschloss der Hauptausschuss deshalb, 24 Millionen Euro "einzufrieren", eine absolute Rekordsumme. Das Geld darf bis zur Verabschiedung des nächsten Haushalts nicht angetastet werden.