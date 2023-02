Planegg:Warmer Geldregen aus der Pharma-Branche

Von Rainer Rutz, Planegg

Für die neue Kämmerin Katharina Gaspers - und nicht nur für sie - war es ein Freudentag: Der erste Etat, den sie für Planegg erstellte und über den die Gemeinderäte am Donnerstag abstimmten, schlug gleich alle Rekorde der 12 000-Einwohner-Kommune. Noch nie in der Geschichte Planeggs hatte die Würmtal-Gemeinde so hohe Einnahmen erwirtschaftet, in Zahlen: 138,2 Millionen Euro beträgt der Etat für 2023, im Jahr davor waren es 84,6 Millionen Euro. Zu verdanken ist dies nicht nur einer soliden Haushaltspolitik über die vergangenen Jahrzehnte - Planegg war, ist und bleibt schuldenfrei - sondern vor allem auch einer Gewerbesteuer-Sonderzahlung eines weltweit operierenden Pharma-Konzerns im Gewerbegebiet Steinkirchen in Höhe von rund 30 Millionen Euro.

Dieser überraschende warme Regen versetzt die Gemeinde in die Lage, für die nächsten beiden Jahre großzügig planen zu können und vor allen Dingen ein Großprojekt, die Bebauung des Bahnhofsgeländes einschließlich des früheren Heide-Grundstücks, ins Auge zu fassen. 43,2 Millionen Euro finden sich unter anderem dafür im Etat für 2023 unter der Rubrik "Immobilienkäufe". Dazu kommen heuer und in den Folgejahren etliche weitere Vorhaben, die "aus Planegg eine zukunftsfähige Gemeinde machen", wie sich Gemeinderat Fritz Haugg (FDP) ausdrückte: Allein der Bau der U-Bahnlinie bis zum Campus wird Planegg 14,5 Millionen Euro kosten; zehn Millionen davon beziehen sich auf "alles, was oberirdisch gebaut werden muss", sagte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) - Bahnsteige, Bus-Bahnhof, Infrastruktureinrichtungen.

Dass die U6 künftig zum Campus in Martinsried weitergeführt wird, ist auch der Tatsache geschuldet, dass der Reichtum der Gemeinde weitgehend auf die unter anderem hier ansässigen Biotechnologie-Firmen, den Start-ups, den vielfältigen wissenschaftlichen Einrichtungen, Bio- und Pharmafirmen zurückzuführen ist. Kämmerin Gaspers wurde konkret: "Von Biotech-Firmen und der Pharmaindustrie stammen 66 Prozent unserer Gewerbesteuereinnahmen." Seit 2020 zeichne sich hier eine Entwicklungsspirale nach oben ab.

Weitere Großprojekte der Kommune in den nächsten Jahren sind - neben den Pflichtaufgaben - die Renovierung der Tiefgarage am Marktplatz, die bis zur Fertigstellung 2026 knapp sechs Millionen Euro verschlingen wird, die neuen Sozialwohnungen an der Münchner Straße kosten sechs Millionen, das Jugendzentrum Waaghäusl weitere 1,8 Millionen.

Viel Geld will Planegg auch für das "Eiswunder" am Gymnasium in die Hand nehmen, nachdem wegen Corona und aus Energiespargründen heuer kein Betrieb war: 650 000 Euro sind für eine Renovierung nun veranschlagt. Und da wären noch Zukunftsprojekte in der Umweltpolitik: Dafür wurden bisher 1,8 Millionen Euro auf die Seite gelegt, unter anderem für die Geothermie. "Da laufen im Hintergrund längst Gespräche mit der Gemeinde Gräfelfing", meinte der Bürgermeister mit Blick auf den Nachbarn, der bei diesem Thema schon ein Stück weiter ist.

In der Aussprache wurde nicht mit Lob gespart. Peter von Schall-Riaucour (PPM), sonst stets mit kritischen Worten zur Haushaltsführung der Gemeinde, sagte diesmal: "So sehr ich auch gesucht habe, ich habe kein Haar in der Suppe gefunden. Wenn Planegg am Markt wäre, würde ich jetzt Aktien kaufen." Florian Zeller (FW) merkte kritisch die gestiegenen Kosten fürs Rathaus-Personal an. Hannah Betz (Grüne) nannte den Haushalt "gut für Generationen: sozial, gerecht und umweltgerecht".

Handlungsbedarf sieht sie allerdings in der Kinderbetreuung, wo es an Plätzen und Personal fehle. Als Grüne forderte sie schnelle Ergebnisse des neu eingestellten Klimaschutzmanagers ein: "Damit wir möglichst schon 2024 etwas umsetzen können." Michael Book (CSU) mahnte, Geothermie-Projekte voranzutreiben und merkte auch an, "dass wir beim Heide Volm noch nichts unterschrieben haben". Und Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21) sagte mit Blick auf den Geldsegen: "Da freut man sich auf die Zukunft."