Outdoor-Fitness-Geräte am Gymnasium

Am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium entsteht eine neue Outdoor-Fitness-Anlage. Auf den Calisthenics-Geräten kann man künftig Eigengewichtsübungen machen, wie Eve-Marie Bussiek vom Bauamt im Rathaus den Gemeinderäten in der jüngsten Bauausschusssitzung erklärte. Mehrere Gemeinderäte von Freien Wählern, FDP und Grüner Gruppe 21 hatten eine entsprechende Sportanlage schon im vergangenen Jahr beantragt, allerdings für die Grünfläche am Lichtweg.

Die Gemeindeverwaltung hat nun als Standort eine Fläche nahe dem Beachvolleyball-Feld am Gymnasium prüfen lassen. Dafür müssten etliche Fahrradständer weichen. Im Ausschuss wurde die neue Situierung begrüßt, Philipp von Hirsch (CSU) kritisierte allerdings, dass die angebotenen Geräte wohl kaum für Senioren geeignet seien. Die Anlage soll rund 120 000 Euro kosten und im Laufe des kommenden Jahres gebaut werden.