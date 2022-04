Ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die nach der Flucht aus ihrem Heimatland in Schulen im Großraum München unterrichtet werden, soll eine Spende des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums zugute kommen. Schülerinnen und Schüler hatten eine Spendenbox am Eingang aufgestellt und binnen einer Woche 1350 Euro gesammelt. Das Geld wurde jetzt von Philipp Leins und dem Geschwisterpaar Melanie und Swenja Tschiatschek an Anita Niedermeier vom SZ-Adventskalender für gute Werke übergeben, der es komplett weiterreicht. 1000 Euro sollen an die ukrainische Samstagsschule in München übergeben werden, an der 150 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 350 Euro gehen an eine Einrichtung für Flüchtlingshilfe. Der Adventskalender, versprach Niedermeier, werde sich darum kümmern, "dass die Spenden auch wirklich vor Ort ankommen".