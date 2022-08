In der Kiesgrube am Martinsrieder Feld zischen Gräfelfing und Planegg könnte ein Erdbeckenspeicher entstehen.

Die Nachbargemeinde beteiligt sich an dem Projekt, das in einer Gräfelfinger Kiesgrube verwirklicht werden soll.

Von Rainer Rutz, Planegg

Planegg will die Chance wahren, die ein von der Nachbargemeinde Gräfelfing geplantes Wärmespeicherbecken in einer Kiesgrube der Firma Glück für sie bieten könnte. In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause kam eine Mehrheit von 13 zu acht Stimmen für eine finanzielle Beteiligung an dem Projekt zustande - unter anderem durch eine nicht gerade übliche Koalition der Grünen und der grünen Gruppe 21. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) stimmte allerdings dagegen.

Die Gräfelfinger Nachbarn prüfen seit Monaten, wie sie die noch nicht verfüllte Kiesgrube zwischen Gräfelfing und Planegg energietechnisch nutzen können. Dazu liegen bislang mehrere positive Gutachten vor. Der größte Nutzen, den ein riesiger Energiewärmespeicher haben könnte, heißt es unter anderem, sei bei einer Zusammenarbeit mit Planegg zu erreichen. Die Gräfelfinger Machbarkeitsstudie "Innovatives Wärmenetz-System mit Wärmespeicher" des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart hatte die Auswirkungen geprüft, falls auch Planegger Haushalte und Gewerbebetriebe von Solarenenergie und Geothermie profitieren würden.

Bürgermeister Nafziger vermisst Antworten auf entscheidende Fragen

Die Planegger Grünen hatten sich zunächst gegen eine Beteiligung der Gemeinde ausgesprochen, weil ihrer Meinung nach vieles noch im Vorfeld geklärt werden müsse. Durch einen Zusatz im Beschluss, wonach die "generelle wirtschaftliche Machbarkeit des Betriebs eines Wärmenetzes in Planegg" untersucht wird, wurden diese Bedenken jetzt allerdings erst einmal ausgeräumt. Damit zeichnete sich im Gemeinderat eine deutliche Mehrheit für den Schwenk der Planegger ab. Mit rund 30 000 Euro wird sich die Kommune nun an der weiteren Entwicklung beteiligen.

Bürgermeister Nafziger dagegen argumentierte, es fehlten "ganz wichtige Dinge: Was will man in Gräfelfing und was kommt aus dem Bohrloch raus?" Florian Großelfinger (CSU) sagte, man solle die Nachbarn erst einmal eine Geothermiebohrung sozusagen auf Probe machen lassen. Für ihn ist aber auch grundsätzlich wichtig, "dass wir als Planegger kein Gräfelfinger Projekt sabotieren wollen."