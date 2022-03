Forschung und Entwicklung in Martinsried bringen am Ende auch Produkte, die sich weltweit vermarkten lassen.

Von Rainer Rutz, Planegg

Es sind gute Tage für Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Strahlend verkündet er die frohe Botschaft über den plötzlichen neuen Reichtum der auch sonst nicht armen Gemeinde Planegg. Man kann ihn verstehen. Denn bei einer Steigerung von über 130 Prozent bei der Gewerbesteuer erreicht der Etat Planeggs im laufenden Jahr die Summe von 84 Millionen Euro, im Jahr davor waren es noch 48 Millionen. Abgezeichnet hatte sich die wundersame Vermehrung erst im vierten Quartal 2021 - umso größer ist jetzt die Überraschung.

Die gerade stattfindende Diskussion über Gemeinden, die mittels extrem niedrigen Gewerbesteuer-Hebesätzen versuchen, neues Gewerbe anzulocken und ihren Reichtum zu vermehren, lassen Nafziger, seine Wirtschaftsreferentin Bärbel Zeller und den Noch-Kämmerer Peter Vogel sowie seine Nachfolgerin Katharina Gaspers deshalb ziemlich gelassen. Mit 310 Punkten liegt Planegg deutlich über seinem Nachbarn und ständigem Konkurrenten Gräfelfing mit 250 Punkten, und ist dennoch erfolgreich. Gräfelfing erwirtschaftet einen Haushalt von 247 Millionen Euro. In der benachbarten Landeshauptstadt München wird ein Hebesatz von 490 Punkten erhoben und die Stadt ist bekanntermaßen auch nicht gerade arm an attraktiven Firmen. Stimmt also die Gleichung: niedriger Hebesatz = hoher Gewinn?

Für die Planegger ist das Ergebnis ihrer Hebesatz-Politik auch ein Beispiel dafür, dass man mit verhältnismäßig hohem Ansatz zu den ganz Großen gehören kann. "Der Erfolg hat aber viele Väter", sagt Nafziger und nennt gleich einige: "Eine sehr gute Gewerbe-Mischung, beste Infrastruktur, unser intensiver Service für die Unternehmen und die geographische Lage." Ohnehin könne man die beiden Gemeinden nicht unbedingt miteinander vergleichen: Gräfelfing hat knapp 14 000 Einwohner, Planegg knapp 12 000. Das Gräfelfinger Gewerbegebiet ist deutlich größer, bietet immer noch Platz, während man in der Nachbargemeinde schon verdichten muss, in Steinkirchen gerade versucht, noch Platz für zwei wichtige angestammte Großunternehmen zu finden. Die Bedeutung des Steuer-Hebesatzes war allerdings in der Vergangenheit im Würmtal durchaus ein Thema.

Unvergessen der Streit um Philipp Morris

Unvergessen sind im Planegger Gemeinderat emotionale Diskussionen über die böse Nachbargemeinde, die mittels niedriger Steuersätze neue potente Unternehmen anlockt. Als 2012 der amerikanische Tabak-Multi Philipp Morris mit seinen 600 Mitarbeitern die Zelte in Planegg abbrach und ins nur einen Kilometer weiter nördlich liegende Gewerbegebiet von Gräfelfing zog, brach im Planegger Gemeinderat ein Sturm los. Man habe geschlafen und betreibe eine falsche Wirtschaftspolitik, hieß es vor allem von Seiten der CSU und der FDP an die Adresse der SPD-Mehrheit. Denn schon damals lagen die Gräfelfinger mit ihrem Hebesatz deutlich unter den Nachbarn. Und - das war der Vorwurf - sie senken ihn, um den amerikanischen Multi anzulocken, der sich dann auch gleich mit einer prächtigen europäischen Verwaltungszentrale bedankte.

Detailansicht öffnen Das Gewerbegebiet Steinkirchen in Planegg. (Foto: Stephan Rumpf)

Bärbel Zeller, als Wirtschaftsreferentin in Planegg zuständig für wirtschaftliche Neuansiedelungen, winkt ab: "Heute hat sich das alles beruhigt." Die Gemeinde Planegg sei ein gutes Beispiel dafür, dass es keiner niedrigen Hebesätze bedürfe, um wirtschaftlich zu reüssieren. Man biete sämtliche Standortvorteile und sei mit der Fülle von Biotech-Unternehmen und Firmen aus dem medizinischen Bereich auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Bürgermeister Nafziger nennt ein Unternehmen, das heute alle kennen: Biontech, das mit seinem Covid-Impfstoff zu einem Unternehmen mit Milliarden-Umsatz wurde und das seinen Ursprung in Martinsried hatte und heute in Mainz residiert und dort vor allem produziert. Nafziger lacht: "Klar wäre mir Mainz lieber. Aber klar ist auch: Die Wissenschaft ist der wichtigste Bestandteil unseres Motors". Man sei sich in der Planegger Verwaltung und mit den Parteien des Gemeinderats einig darüber, dass es nicht mehr nur der Hebesatz ist, der über die Prosperität einer Kommune entscheidet.

Zeller und Kämmerer Vogel verweisen auf "das Netzwerk, das von uns gepflegt wird und die Fachkräfte, die wir bieten können." Dass "der Segen auch ein Fluch sein kann", ist für Nafziger aber klar. Er nennt das zunehmende Verkehrsaufkommen im Umland und den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Mit Blick auf diese beiden Kriterien hatten schon vor 20 Jahren die damalige SPD und grüne Gruppierungen eine deutliche Ausweitung des bestehenden Gewerbegebiets in Steinkirchen und eine Senkung des Hebesatzes abgelehnt. Dass die Entwicklung vor allem auf dem Campus in Martinsried in der Folge den Planeggern einen Biotech-Boom bescherte und auch dazu führte, dass immer mehr Biotech-Unternehmen mit der Produktion, etwa von Medikamenten oder Impfstoffen beginnen - denn das bringt Gewerbesteuer - hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Nafziger weiß das und wäre schon zufrieden, wenn sich das jetzige Rekordergebnis bei "35 Millionen Euro stabilisieren würde. Auf alle Fälle haben wir gute Karten."