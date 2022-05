Die Würmtalgemeinde möchte sich an einem Projekt in einer Nachbarkommune beteiligen.

Die Gemeinde Planegg möchte sich an einem Geothermie-Projekt einer Nachbargemeinde beteiligen. Das ist das Ergebnis einer Beratung im Umweltausschuss. Die Fraktion der Freien Wähler hatte dafür eine Vorlage ausgearbeitet, in der der in erster Linie die Gemeinden Gräfelfing und Gauting als mögliche Partner genannt wurden. In beiden Würmtal-Kommunen wird schon seit Jahren über die Nutzung von Erdwärme gesprochen, in Gräfelfing ist man schon im Planungsstadium.

Die Planegger Gemeindeverwaltung hat nach Mitteilung von Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig in Gauting und Gräfelfing angefragt, um den Stand der Entwicklung zu erfahren. Gauting antwortete und bot an, den Planegger Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung zu informieren. Aus Gräfelfing, das die Planegger wegen der unmittelbaren Nähe favorisieren, kam laut Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) noch keine Antwort. Nafziger sprach von einer Machbarkeitsstudie der Nachbarn für das Projekt und von der Notwendigkeit einer Akzeptanz durch die Bürger.

Florian Zeller (FW), einer der Antragssteller, sagte, in Planegg sei die Behandlung des Themas "wohl eingeschlafen". Seines Wissens nach sei Gräfelfing "bereit zur Zusammenarbeit", zumal man dort potente Partner habe. Er verwies auf eine entsprechende Veranstaltung im Gräfelfinger Bürgerhaus am 25. Mai. Fritz Haugg (FDP) sagte, lange Wege seien bei Geothermie-Projekten durchaus denkbar. Als Beispiel nannte er das Fernwärmeprojekt der Stadt München für Martinsried. Auch die Stadt Germering wäre deshalb für Haugg ein denkbarer Partner. Zweite Bürgermeisterin Judith Grimme (Grüne) machte Druck: "Wir wollten noch vor der Sommerpause einen Fachmann in den Gemeinderat holen." Sie verwies darauf, dass alle zwölf Geothermie-Projekte im Landkreis München erfolgreich arbeiteten.