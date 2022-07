Von Rainer Rutz, Planegg

Planegg will künftig Millionenbeträge in erneuerbare Energieprojekte stecken. Nach intensiver Diskussion im Gemeinderat hat das Gremium ohne Gegenstimme eine Beschlussvorlage des Bürgermeisters angenommen. Hermann Nafziger (CSU) schlug vor, bis zum Jahr 2026 eine Sonderrücklage von mindestens fünf Millionen Euro bereitzustellen, die kontinuierlich aufgestockt werden könne. Damit soll "der Ausbau einer erneuerbaren Wärmeversorgung und ein Wärmenetz mit erneuerbarer Energie geschaffen werden".

Planegg sieht sich hier im Einklang mit der Nachbargemeinde Gräfelfing und der Stadt Germering, die zur Zeit ähnliche Rücklagen bilden: "Es passiert gerade sehr viel in Sachen Geothermie", meinte Nafziger und weiter: "Planegg muss sich in Stellung bringen." Die Gemeinde habe "Großes" vor in den nächsten Jahren, Projekte, die für erneuerbare Energien geradezu prädestiniert seien. Er nannte das Bahnhofsumfeld, wo unter anderem viele Wohnungen und Infrastrukturprojekte gebaut werden sollen, aber auch die riesige Fläche des Heide Volm, die die Gemeinde bekanntermaßen aufkaufen will. Die Haushaltslage sei prächtig, man müsse "Vorsorge betreiben, solange es uns gut geht". Bei den Haushaltsberatungen soll nun künftig Jahr für Jahr ein bestimmter, noch festzusetzender Betrag eingestellt werden, der ausschließlich für Energieprojekte da sein soll. Nafziger rechnet auch mit der Hilfe eines im Rathaus angestellten Energiemanagers, der bis zum Jahresende seine Arbeit aufnehmen soll.

Die SPD plädiert für die Aufstellung eines Energienutzungsplanes

Bis es zur letztlich einstimmigen Entscheidung des Gemeinderats kam, wurde allerdings kontrovers diskutiert. So meinten die Grünen, die Gemeinde solle sich nicht auf eine bestimmte Energieform festlegen. Zweite Bürgermeisterin Judith Grimme verlangte eine "technologieoffene" Festlegung, die sie schließlich auch bekam. Die SPD will das wichtige Thema in einen Energienutzungsplan eingebunden wissen nach dem Vorbild der Nachbargemeinde Neuried. Derartige Konstrukte werden auch von der bayerischen Staatsregierung und dem Landkreis München finanziell gefördert. Über den SPD-Antrag soll noch gesondert diskutiert werden.

Kritisch sah auch Florian Zeller (Freie Wähler) Nafzigers Vorstoß: "Wir machen den vierten Schritt, bevor wir den ersten tun." Man wisse nicht, um welches Investitionsvolumen es sich wirklich handele und es sei besser erst einmal "abzuwarten" - eine Idee, die Nafziger kontraproduktiv fand: "Irgendwann müssen wir anfangen. So wird alles zerredet." Und auch Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21) glaubt, dass die Zeit noch nicht reif sei: "Haben wir denn schon mit den Stadtwerken München geredet? Sonst bleibt doch alles nur Symbolik." Am Ende aber gelang es dem Bürgermeister, alle mit ins Boot zu holen.