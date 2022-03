Rund eine Million Euro an aktiver finanzieller Unterstützung werden die Planegger und Martinsrieder Vereine auch im laufenden Jahr bekommen. Wegen der guten Finanzlage der Gemeinde sahen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses von Kürzungen ab. Den weitaus größten Teil des Geldes bekommen die Turn- und Sportvereine, anteilig entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder. So entfallen auf den SV Planegg-Krailling, die DJK Würmtal, den TV Planegg-Krailling, den EC Planegg-Geisenbrunn, den ESC Planegg-Würmtal und die Schützenvereine insgesamt 220 000 Euro Betriebsmittelzuschüsse und weitere 115 000 Euro für ihre Jugendarbeit. Der SV Planegg-Krailling erhält darüber hinaus noch einen Zuschuss für den Bau eines Gymnastikraums von 270 000 Euro. Im kulturellen Bereich sticht vor allem die Unterstützung für die Musikschule Planegg-Krailling heraus: Sie erhält finanzielle Förderung in Höhe von 255 000 Euro. Der Rest des Betrags verteilt sich auf etliche andere kulturelle Einrichtungen. Noch offen blieb eine Entscheidung über Spesenabrechnungen einiger Vereine. Die Summe würde den im Haushalt für diesen Zweck eingestellten Betrag von rund 20 000 Euro deutlich überschreiten. Kämmerin Katharina Gaspers soll deshalb einen Vorschlag für eine anteilige Bezuschussung erarbeiten.