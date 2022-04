Von Rainer Rutz, Planegg

"Wir lassen keinen auf der Straße stehen" - Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) zeigt sich begeistert von der "überwältigenden Hilfsbereitschaft" für ukrainische Geflüchtete aus der Bevölkerung, von Vereinen und den Kirchen. Auf einer Pressekonferenz betonte der Bürgermeister jetzt, die Gemeinde habe die Lage gut im Griff. Allein im Rathaus kümmern sich neben dem Bürgermeister vier weitere Personen hauptamtlich um die derzeit 152 meist Frauen und Kinder, die, viele von ihnen tief traumatisiert, in der Würmtalgemeinde gelandet sind: Zweite Bürgermeisterin Judith Grimme (Grüne), der frühere Kämmerer Peter Vogel, Pressesprecherin Kiki Xander und der Flüchtlingsbeauftragte Mohamed Chadid. Sie haben ein Netzwerk mit Organisationen geschaffen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Ankunft der Geflüchteten zu schaffen und diese so schnell wie möglich zu integrieren.

63 Kinder sind unter den Geflüchteten - drei Säuglinge, ansonsten alle Altersgruppen bis 17 Jahre. In der Grundschule werden derzeit 21 Kinder unterrichtet, im Gymnasium weitere vier. Die Familien sind überwiegend bei Privatpersonen untergebracht, laut Nafziger muss sich die Kommune allerdings Gedanken darüber machen, ob sie nicht wieder neue Unterkünfte schafft: "Wir warten auf Anweisungen aus dem Landratsamt", sagt er, "denn wir gehen schon davon aus, dass noch weitere Flüchtlinge kommen. Und wo sollen denn die Menschen hin, wenn der Krieg einmal vorbei ist - ihr Land ist weitgehend zerstört."

Wohncontainer wären eine Lösung

Denkbar sei, wieder Wohncontainer am westlichen S-Bahnparkplatz aufzustellen. In den bestehenden Unterkünften in Planegg und Martinsried sind laut Mohamed Chadid derzeit rund 20 Plätze frei. Allerdings müsse man sich Gedanken darüber machen, ob es praktikabel oder auch wünschenswert sei, überwiegend junge Frauen mit Kindern aus der Ukraine zu den meist männlichen Geflüchteten aus Afrika oder islamischen Staaten zu verlegen.

Nach ihrer Registrierung im Rathaus erhalten die Ukrainer von Juni an auf Antrag eine finanzielle Grundsicherung, die sich an Hartz IV orientiert. Das Geld wird im Rathaus in Planegg bar ausgezahlt. Die Geflüchteten sollen allerdings kostenfreie Konten eröffnen. Sie erhalten derzeit Behandlungsscheine für die ärztliche Versorgung, von Juni an sind sie über die Grundsicherung krankenversichert. Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr sind kostenlos.

Im Rathaus gibt es ein eigenes Online-Jobportal für geflüchtete Ukrainer, denn sie dürfen, anders als Flüchtlinge aus anderen Ländern, ohne weiteres arbeiten. Bürgermeister Nafziger sieht hier durchaus "Anzeichen einer Zwei-Klassengesellschaft", die nicht unproblematisch sei.

Natürlich müsse man "vor Ort noch Vieles auf Sicht machen", sagt Nafziger und man warte auch dringend auf weitere Unterstützung und Anweisungen aus dem Landratsamt München." Und ohne die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ginge gar nichts. "Viele Planeggerinnen und Planegger verbringen derzeit ihre komplette Freizeit für die Flüchtlinge", hat Pressesprecherin Xander beobachtet. Sie lobt die gute Zusammenarbeit mit der Würmtal-Insel und dem Helferkreis Asyl. Zweite Bürgermeisterin Judith Grimme verweist auf eine Einrichtung des Helferkreises Asyl in der evangelischen Waldkirche in Planegg. Das "Begegnungscafé" steht jeden Montag von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus Geflüchteten offen.