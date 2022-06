In der ausgehobenen Kiesgrube am Martinsrieder Feld könnte ein Erdbeckenspeicher entstehen.

Obwohl die Zeit drängt, will Bürgermeister Nafziger mit der Entscheidung über eine Beteiligung an dem Projekt der Nachbargemeinde Gräfelfing abwarten.

Von Rainer Rutz, Planegg

Ob sich die Gemeinde Planegg am Energie-Zukunftsprojekt Erdbeckenspeicher beteiligt, ist noch völlig offen. Obwohl Fachleute auf einer öffentlichen Veranstaltung vergangene Woche in Gräfelfing das millionenschwere Projekt zur Wärmeversorgung mehrerer Ortsteile von Gräfelfing und möglicherweise auch von Martinsried und Neuried wärmstens empfohlen haben, will man im Planegger Rathaus noch abwarten, bis auch der letzte Teil der gutachterlichen Untersuchung vorgestellt worden ist. Das soll Ende Juni geschehen. Grundsätzlich entscheide der Gemeinderat, sagt Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU): "Dazu müssen die Gemeinderäte aber erst das finale Ergebnis der Studie erhalten haben." Erst dann entscheide sich auch, ob die Firma Glück von der Verpflichtung entbunden werde, die riesige offene Kiesgrube zwischen Martinsried und Gräfelfing von August an zu verfüllen, damit die Planungen für einen Erdbeckenspeicher weitergehen können.

Gräfelfing plant, unter der riesigen Kiesgrube zwischen beiden Gemeinden einen sogenannten Erdbeckenspeicher oder auch Erdwärmespeicher zu bauen. Damit sollen, so haben es Fachleute ausgerechnet, rund 4000 Haushalte klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Die Idee zu dem Pilotprojekt hatten die Gemeinderäte der Grünen Gruppe 21 aus Planegg und die Grüne Unabhängige Liste in Gräfelfing. Die Kiesgrube von Glück müsste dafür mit Erde, Bauschutt und Wasser verfüllt werden. Durch Wärme aus der Geothermie und Solarthermie würde das Material erwärmt, über ein Fernwärmenetz würden die Haushalte erreicht werden. In Martinsried besteht dieses Netz teilweise schon.

In jetzt veröffentlichten Teilgutachten wird eine "große Lösung" favorisiert, also eine, die sich nicht auf Gräfelfing beschränkt, sondern weitere Gemeinden wie Planegg oder Neuried einbezieht. Das Kiesunternehmen Glück hat derzeit allerdings die behördliche Auflage, die bestehende und längst ausgekieste Grube spätestens von August dieses Jahres an zu verfüllen. Sollte sich Planegg am Erdbeckenspeicher beteiligen, müsste die Gemeinde zuvor die Verfüllauflage aufheben.

Zumindest ein Gemeinderat hat sich überzeugen lassen

Gräfelfing steht hinter dem Projekt, dessen Kosten allein für den Geothermie-Anteil mit rund 48 Millionen Euro beziffert werden. Die Planegger halten sich bisher zurück und haben sich auch nicht an der Machbarkeitsstudie beteiligt, angeblich aus Kostengründen. Inzwischen haben sich allerdings etliche Planegger Gemeinderäte positioniert. Angelika Lawo und Eva Schreier von der Grünen Gruppe 21 erklärten, sie hielten den Erdbeckenspeicher für "unverzichtbar", ganz im Sinne des Gutachtens. Die Bedingungen seien geradezu ideal, es gehe nicht nur um umweltfreundliche, vollkommen klimaneutrale Wärmegewinnung, sondern auch um ein riesiges "Einsparpotenzial an Treibhausgasemissionen". Die Fraktion hat einen Antrag gestellt, das Thema im Gemeinderat erneut zu diskutieren.

Aber es gibt auch Gemeinderäte, die ihre zunächst ablehnende Haltung nach einem Besuch der Informationsveranstaltung in Gräfelfing geändert haben. Zum Beispiel Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg und Martinsried), der nun in einem Brief an Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler (CSU) und den Grünen-Gemeinderat Martin Feldner schreibt, er werde in Planegg für das Projekt werben: "In Zeiten von Klimawandel und Energiewende sollte unser schönes Würmtal als eine Einheit auftreten." Ob sich im Planegger Gemeinderat allerdings eine Mehrheit für das Projekt findet, steht in den Sternen. Sogar die Grünen haben sich in der Vergangenheit kritisch dazu geäußert. So monierte Jürgen Peters, dass die Kollektoren auf Planegger Grund liegen würden, man müsse die "Souveränität der Gemeinde" beachten.