Dieses Jahr profitiert auch ein Projekt im westlichen Landkreis München von einer Unterstützung durch die Bayerische Landesstiftung. Das Geld fließt in den Umbau und die Sanierung eines Anwesens an der Bräuhausstraße in Planegg. Das teilt die CSU-Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer mit. "Bei der Erhaltung ortsbildprägender Baudenkmäler müssen die Besitzer unterstützt werden. Daher freue ich mich, dass die Bayerische Landesstiftung ein Sanierungsprojekt in meinem Stimmkreis mit 91 000 Euro unterstützt", so Schreyer. Die 1972 gegründete Stiftung fördert im sozialen Bereich bedeutende Bauprojekte, im kulturellen Bereich hauptsächlich Baumaßnahmen zur Instandsetzung von wichtigen Bau- und Kunstdenkmälern in Bayern.