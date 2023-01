In Planegg kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Großeinsatz - bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mussten mehr als 100 Menschen gerettet werden.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Planegg in der Nacht auf Samstag haben sich drei Menschen Verletzungen zugezogen, mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner mussten bei dem Einsatz gerettet werden. Um 2.39 Uhr alarmierte die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises München die Freiwillige Feuerwehr Planegg über einen Brand in dem Gebäude, nach Eintreffen am Einsatzort stellten die Rettungskräfte bereits eine massive Rauchentwicklung im Treppenhaus fest - der Rauch drang bereits in die Wohnungen des achtstöckigen Hauses ein.

Die Feuerwehr begann in Folge unter schwerem Atemschutz mit der Evakuierung des Hauses. Aufgrund der ernsten Lage forderte die Planegger Feuerwehr Unterstützung an; Rettungskräfte aus dem Landkreis München, dem Landkreis Starnberg sowie der Landeshauptstadt eilten schließlich zur Unterstützung heran. Im Einsatz waren wegen der hohen Zahl an Betroffenen auch zwei Großraumrettungs-Fahrzeuge der Münchner Berufsfeuerwehr.

Auslöser des Großbrandes war ein Feuer in einem Kellerabteil, dieses wurde mit Schaum geflutet. Die Bewohner wurden in der Turnhalle einer nahe gelegenen Schule versorgt und betreut. Gegen 5 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.