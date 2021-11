Der Verein "Musica Sacra Planegg-Krailling" veranstaltet am Sonntag, 21. November, in der Pfarrkirche St. Elisabeth ein Konzert zu Ehren der Patronin, der Heiligen Elisabeth. Protagonisten sind das Ensemble "Metropolitanbrass" sowie Maximilian Betz, Organist und Kirchenmusiker von St. Elisabeth. Er ist zudem künstlerischer Leiter von "Musica Sacra". Zu hören sind Werke und Arrangements für Bläser und Orgel von Bach, Händel und anderen, zudem ein Werk von Reiner Schuhenn (geboren 1962). Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse.