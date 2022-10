Wer gerne Familienforschung betreiben will, liegt voll im Trend und hat dazu an diesem Samstag, 15. Oktober, in Planegg Gelegenheit. Zwar bieten zahlreiche Angebote im Internet heutzutage umfangreiche Informationen an, doch bei konkreten Fragen steht man schnell alleine da. Zusammen mit dem Gemeindearchiv und dem Bayerischen Landesamt für Familienkunde veranstaltet die Gemeinde Planegg in den Räumen der Volkshochschule am Marktplatz einen "Tag der Familienforschung". Hier können Besucher lernen, wie sie alte Akten interpretieren, auch gibt es kompetente Hilfestellung bei allen Fragen zur Erkundung der eigenen Familienbande - was, wie der Verein sagt, manchmal trotz Unterlagen gar nicht so einfach ist. Im Zeitalter der Digitalisierung und der weltweiten Vernetzung der Archive gibt es heute allerdings neue Möglichkeiten. Mit Hilfe von etlichen Info-Ständen und durch einige Impuls-Vorträge werden die Interessenten mit dem komplexen Thema vertraut gemacht. Die Beratung ist für Besucher kostenlos. Die Räume der Volkshochschule sind von 10 bis 15 Uhr geöffnet.