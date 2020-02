Die Baumfäll-Aktionen des Wasserwirtschaftsamts im vergangenen Herbst entlang der Würm in Planegg und besonders bei Steinkirchen haben bei Anwohnern Unverständnis ausgelöst. Einen Antrag der FDP, die gefällten Bäume durch Neupflanzungen wenn möglich zu ersetzen, hat der Umweltausschuss des Gemeinderats nach kontroverser Debatte bei zwei Gegenstimmen angenommen. Die FDP beklagte die massiven Fällungen, von denen auch "alte und mächtige Bäume" betroffen seien. Dadurch seien wertvolle Fauna und Flora in Gefahr, zerstört zu werden. Der genannte Grund - Sicherheit für Fußgänger - sei "nicht stichhaltig", sagte Christian Haugg (FDP) in der Sitzung. Das Wasserwirtschaftsamt habe hier eine Verkehrssicherungspflicht, entgegnete Bauamtsleiter Richard Richter. Die Fällaktion sei mit ihm abgestimmt gewesen. Eine Wiederaufforstung lehnte er ab, unter anderem, "weil die Baumschulware schlechter ist, als wenn wir auf die Natur setzen." Richter ist der Meinung, dass eine natürliche Regeneration am sinnvollsten sei. Bela Bach (SPD) schlug vor, alle relevanten Grünflächen im Gemeindegebiet anzuschauen und dann gegebenenfalls tätig zu werden. Den Vorschlag nahm Haugg auf und erweiterte seinen Antrag. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob es Grünflächen gibt, einschließlich der Würmauen, die man aufforsten kann.

© SZ vom 13.02.2020 / rar Feedback