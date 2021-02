Unter dem verführerischen Motto "Erotisches zum Valentinstag" präsentiert die Dorfgalerie in Planegg Zeichnungen und Skulpturen des Künstlers Klaus Eberlein. Im Schaufenster des Ladens an der Bahnhofstraße 37 sind kolorierte Radierungen und Keramiken des Künstlers zu sehen, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiert. "Ein schöner Anlass für eine kleine, feine Ausstellung, die trotz Corona vielen Menschen große Freude machen dürfte", findet Edith Sassen, die Inhaberin des Ladens. Die Bilder sind Unikate, atmen Humor und Erotik, und können per Call and Collect unter Telefon 089/8562299 in der Dorfgalerie erworben werden. Valentinstag ist an diesem Sonntag. Die für Ende Februar geplante Finissage fällt wohl dem verlängerten Lockdown zum Opfer.