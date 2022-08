Von Rainer Rutz, Planegg

Energie sparen oder Hunderttausende Euro investieren? Vor diesem Dilemma steht zurzeit der Gemeinderat von Planegg. Es geht um die Frage, wie es mit dem beliebten "Eiswunder", der Eislaufbahn am Feodor-Lynen-Gymnasium, angesichts der Klimakrise und steigender Energiekosten weitergehen soll. Klar ist, dass die Gemeinde das bisherige Konzept nicht mehr aufrecht erhalten will. Das Eis für die Schlittschuhfahrer wird seit Jahren mit Strom erzeugt, was nicht nur umweltschädlich ist, sondern auch extrem hohe Kosten verursacht. Jahr für Jahr gibt es zu dem Thema Diskussionen im Gemeinderat. Jetzt hat die CSU-Fraktion einen Antrag eingebracht, künftig auf Kunsteis zurückzugreifen. Allein diese Investition würde eine halbe Million Euro kosten, haben Fachleute errechnet. In einer ersten Aussprache im Gemeinderat kam es auch zu vorgerückter Stunde zu keinem Ergebnis. Man vertagte sich auf eine Sitzung des Ferienausschusses am 18. August.

Die Umrüstung auf Kunsteis hätte viele Vorteile. Der Aufbau ist einfach und erfordert kein Fachpersonal. Man kommt ohne Wasser und Strom aus. Die Eisfläche kann auch bei wärmeren Temperaturen genutzt werden, die Wartungskosten sind niedrig. Die Oberfläche ist laut Fachleuten nicht so hart wie echtes Eis, Aufprälle würden so gedämpft werden. Allerdings gibt es auch Nachteile: Die Gleitfähigkeit von Kunsteis ist im Vergleich zu echtem Eis schlechter. Man benötigt somit mehr Kraft zum Eislaufen. Schlittschuhe müssen oft nachgeschliffen werden. Die kleinen Fäden und Späne aus Kunststoff, die durch den Abrieb entstehen, müssen ständig entsorgt werden. Und schließlich ist Kunststoff nicht gerade als nachhaltiges Material bekannt.

Die Entscheidung soll der Ferienausschuss am 18. August treffen

All das wurde im Gemeinderat diskutiert. Fachleute sagen, allein die Umrüstung auf Kunsteis würde nicht ausreichen, um ein attraktives Angebot zu schaffen. Man bräuchte, wie es Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg und Martinsried) ausdrückte, "mehr Ambiente". Dazu sollen Buden, ein Musikangebot und eine Möglichkeit gehören, Schlittschuhe an Ort und Stelle zu schärfen. Schall-Riaucour kann sich sogar ein Dach über der Eislauffläche und Umkleidekabinen vorstellen. Mit all dem würde das neue Eiswunder von Planegg schnell mehr als eine Million Euro kosten.

Florian Zeller (FW) plädierte dafür, das Thema erst einmal ruhen zu lassen, die Entscheidung wäre zu kurzfristig, man könne eine Saison ausfallen lassen. Fritz Haugg (FDP) sieht keinen Grund, warum die Gemeinde das Eis nicht nach wie vor selber nicht herstellen sollte. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) plädierte dafür, das Thema nach der Sommerpause erneut auf die Tagesordnung zu bringen. Andere Gemeinderäte sahen allerdings Eile geboten. Florian Großelfinger (CSU) schlug deshalb eine Sitzung des Ferienausschusses vor. Man einigte sich auf den 18. August als Termin. Zur Sitzung soll auch der bisherige Betreiber Klaus Wüst kommen und seine Einschätzung abgeben.