Planegg:Streit ums Energiesparen

Von Rainer Rutz, Planegg

Nach dem umstrittenen Beschluss des Gemeinderats, das "Eiswunder" in Planegg in der kommenden Wintersaison wegen des enormen Energieverbrauchs - die Rede ist pro Saison von einem Bedarf, der 60 Planegger Haushalten entspricht - nicht zu öffnen, brodelt es hinter den Kulissen. Im Hauptausschuss am Donnerstagabend zeigte sich ein weiteres Mal, wie zerrissen der Gemeinderat in dieser Frage ist - und in Fragen der Energieeinsparungen. Eine simple Anfrage von FDP-Gemeinderätin Susanne Trenkle führte zu heftigen Wortgefechten zwischen ihr und Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Trenkle hatte den Beschluss zur Schließung des Eiswunders in Frage gestellt und die Verwaltung aufgefordert, Alternativen zum Einsparen aufzuzeigen.

Dabei sprach sie unter anderem auch die Möglichkeit an, die brach liegende Stadionfläche am Gymnasium für Roller-Blader oder Rollstuhlfahrer zu öffnen und entsprechend herzurichten: "Bis jetzt habe ich aus dem Rathaus keine Ideen erhalten." Sie wolle nun einen entsprechenden Antrag stellen, sagte Trenkle. Bürgermeister Nafziger schien auf das Stichwort "Eiswunder" geradezu gewartet zu haben. Zunächst noch ruhig, dann aber immer drängender, schilderte er die Lage in der Rathausverwaltung, so wie er sie sieht: "Das alles ist zu viel. Wir können nicht mehr tun als arbeiten. Es ist auch nicht die Aufgabe der Verwaltung, Angebote für irgendjemanden zu schaffen. Dafür haben wir überhaupt keine Ressourcen", schilderte der Rathauschef.

FDP-Gemeinderätin Trankle verweist auf Starnberg, wo den Bürgern schriftlich Energiespartipps gegeben würden

Nafziger sagte, neue Angebote wie Rollerblade erforderten "noch mehr Personal. Versicherungen müssen abgeschlossen werden." Im übrigen, so der immer lauter werdende Bürgermeister, sei man in der Verwaltung bei der Frage von Energieeinsparmaßnahmen "von den größten möglichen Posten im Gemeindegebiet" ausgegangen. Und dazu gehöre nun mal das Eiswunder. "Wir können nicht Unmögliches leisten und wir können auch nicht zaubern." Auf den Hinweis von Trenkle, sie könne bis jetzt keine weiteren Maßnahmen in der Gemeinde zur Energieeinsparung erkennen, meinte Nafziger, im Rathaus würden permanent Pläne zum Einsparen erarbeitet.

Trenkle verwies auf die Stadt Starnberg, die ihren Bürgern schriftlich aufgezeigt habe, wo und wie gespart werden könne: "Das sollten wir in Planegg auch machen." Man müsse jetzt sogar die Obdachlosen-Notunterkunft in der Bräuhaussstraße räumen, kündigte Nafziger daraufhin an, weil das alte Gebäude eine Energieschleuder sei. Die Wohnungslosen werden über den Winter im Obdachlosen-Asyl in der Pasinger Straße untergebracht. Unterstützt wurde der Bürgermeister von seiner Parteikollegin Michaela Erdmann. Sie meinte, auch junge Leute könnten sich um Alternativen für den Eissport kümmern: "Jeder kann das. Das alles ist schon so oft besprochen worden. Warum muss eigentlich immer die Gemeinde herhalten?" Nafziger zog schließlich einen Schlussstrich unter die Debatte: "Wir können nicht zu viel auf einmal machen. Punkt. Ende. Amen."