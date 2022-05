Eine Eisdiele in Planegg haben sich unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch als Ziel ausgesucht. Nach Angaben der Polizei öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um in das Gebäude zu kommen. Drinnen bedienten sie sich aus der Kasse, in der sie mehrere Hundert Euro Bargeld fanden. Außerdem schleppten sie bei ihrer anschließenden Flucht auch eine Eismaschine mit. Der 56 Jahre alte Inhaber der Eisdiele entdeckte den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr und verständigte die Polizei. Die sucht nun Zeugen, die in der betreffenden Nacht im Bereich des S-Bahnhofs, der Bahnhofstraße und der Hubertusstraße etwas beobachtet haben, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt das für Einbrüche zuständige Kommissariat 52 im Polizeipräsidium München, Telefon 089/29 10-0, entgegen.