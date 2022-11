Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Zwangspause wird der Kulturverein Musica Sacra Planegg-Krailling erstmals wieder ein großes symphonisches Chorkonzert geben. Am Sonntag, 13. November, erklingt "Ein deutsches Requiem" von Johannes Brahms in der Planegger Pfarrkirche St. Elisabeth, Beginn ist um 18 Uhr. Die Solopartien gestalten Sabine Lahm, Sopran, und Tobias Neumann, Bariton. Chordirektor Max Betz dirigiert den großen Oratorienchor und das Projektorchester von Musica Sacra. Karten zu 25 Euro (ermäßigt 18 Euro, für Personen bis 18 Jahren zehn Euro) gibt es im Vorverkauf bei der Bücherstube Kohler Planegg und an der Abendkasse. Der emeritierte künstlerische Leiter Ludwig Götz gibt bereits an diesem Sonntag, 6. November, von 18 Uhr an im Pfarrsaal St. Elisabeth eine Einführung in das Werk. Der Eintritt hierfür ist frei.