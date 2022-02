Bayern, die sich auf ihr Bierbauchgefühl verlassen, haben in der Regel nichts zu befürchten. Mit untergärig inspirierter Gelassenheit stehen sie auf den Gipfeln ihrer Berge oder über den Dingen. Das leicht korpulente Männchen, das auf dem Foto mit dem Titel "Klippenspringen auf bayerische Art" zu sehen ist, genießt das Panorama von einem Ort aus, der aus folkloristischer Sicht genauso paradiesisch anmutet wie die stammwürzige Pfütze darunter - oben auf einer bauchigen Bierflasche.

Der Kraillinger Fotokünstler Klaus Neumann versteht sich auf die Kunst, seine kleinen Protagonisten in einer realen Umgebung aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel abzulichten. Sie überraschend in Szene zu setzen, sodass sie den Betrachter zum Schmunzeln anregen und in die Welt der Perspektiven entführen. Da ist eben dieser Klippenspringer, auf den der große Sprung vom Flaschenhals in die Bierpfütze wartet. Ein anderes Bild zeigt ein Miniatur-Pärchen, das am Ufer des Walchensees den nackten Körper der aus dem Wasser gestiegenen Frau mit Handtuch vor den möglichen Blicken anderer entschärft. Zu sehen sind diese und weitere Werke Klaus Neumanns jetzt in einer Ausstellung unter dem Motto "Kleine Männchen ganz groß" in der Dorfgalerie Planegg.

"Makrofotografie vom Feinsten, gepaart mit einem sicheren Blick für absurde Situationen. Die Bilder entstehen alle in einer realen Umgebung und sind keine Montagen", schwärmt Edith Sassen von der Dorfgalerie. Die Miniaturfiguren von circa anderthalb Zentimeter Größe werden in Alltagssituationen dargestellt, aber so, dass sie "eine Illusion von Realität kreieren, in dem sie die Gesetze der Perspektive herausfordern", wie es Neumann selbst beschreibt. Na dann, Prost.

Die Ausstellung in der Dorfgalerie, Bahnhofstraße 37, ist geöffnet montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags 9 bis 16 Uhr.