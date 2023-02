Das beliebte Café Richter am Planegger Bahnhof bleibt bestehen - allerdings in veränderter Form. Gleichzeitig gibt es einen Generationenwechsel: Christian Asemann, der Sohn von Günter Asemann, der das Café zusammen mit seiner Frau Franziska 45 Jahre geführt hat, übernimmt. Der Gastronomiebereich soll anderweitig verpachtet werden, es bleibt die Konditorei und damit auch das große Angebot an Kuchen und anderen Schleckereien. Der vor einigen Jahren angebaute Wintergarten wird verpachtet.

Im Zuge der Umgestaltung des gesamten Bahnhofsviertels mit dem Bau von Wohnungen, Läden und Infrastruktureinrichtungen samt einem Busbahnhof war auch immer mal wieder die Rede davon, dass der beliebte Treffpunkt am Bahnhof eingestellt werden könnte. Befeuert wurden die Gerüchte in der Hochphase der Corona-Pandemie, als das Café im Jahr 2020 neun Monate schließen musste. Naturgemäß brachen die Umsätze ein, wie in anderen Branchen fehlt es auch dem Café Richter an Personal. 20 Mitarbeiter hat man heute, die Hälfte davon sind Konditoren.

In den vergangenen Jahren gab es Einschränkungen im Service. So fiel beispielsweise das tägliche Frühstück und auch das Angebot für Mittagessen weg. Geblieben ist allerdings das Schlemmerfrühstück am Sonntag. Künftig, nach Umbauarbeiten im Sommer, wird Christian Asemann das Café abtrennen. Es wird nur noch einen kleinen Sitzbereich geben und eine kleine Terrasse für warme Tage.