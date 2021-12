Miroslava G. lebt mit ihrer Tochter Roza in einer Obdachlosenunterkunft in Planegg.

Miroslava G. arbeitet an ihren Deutschkenntnissen und sucht einen Job. Mit Tochter Roza lebt sie in einer Obdachlosenunterkunft in Planegg.

Von Irmengard Gnau, Planegg

Minnie Maus ist Rozas absoluter Liebling. Die große Stoffpuppe der berühmten Disney-Figur mit der roten Schleife im Haar ist der ganze Stolz des Mädchens. Die Puppe sitzt oben auf der weißen Kommode neben dem Bett, das sich die Siebenjährige und ihre Mutter teilen. Zwischen Kommode und dem großen Kleiderschrank steht ein kleiner Christbaum, den Roza schon mit ihrer Oma geschmückt hat. Noch ein Kühlschrank in der Ecke, ein kleines Sofa und ein Fernseher, recht viel mehr Platz ist nicht in dem Zimmer in der Obdachlosenunterkunft der Gemeinde Planegg, in dem Roza und ihre Mutter Miroslava G. seit mehr als einem Jahr leben. Ihre Hausaufgaben für die Schule macht Roza am Tisch in der kleinen Gemeinschaftsküche.

Im Frühjahr 2020 beschloss Miroslava G., ihren Heimatort Pazardzhik in Zentralbulgarien zu verlassen und zu versuchen, sich mit ihrer kleinen Tochter in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Von Rozas Vater hatte sie sich getrennt, er erkennt die Vaterschaft für das Mädchen nicht an und hat eine neue Frau geheiratet. Für Miroslava und Roza G. blieb kein Platz. In Deutschland, so hoffte die heute 31-Jährige, werde sie eine Arbeit finden, die ihr und vor allem Roza ein besseres Leben ermöglicht. In Planegg fanden Mutter und Tochter eine Unterkunft. In dem kleinen Haus der Gemeinde leben neben Miroslava und Roza G. neun weitere Menschen, darunter Miroslavas Eltern und ihr Bruder.

Die Eltern haben sich schon vor Jahren auf den Weg nach Deutschland gemacht. Wie viele Bulgaren arbeiten sie hier als Reinigungskräfte. Als EU-Bürger dürfen sie ohne Visum arbeiten. Doch damit bewegen sie sich oft in einen Teufelskreis. Zwar eröffnet erst eine Arbeitsbeschäftigung die grundsätzliche Möglichkeit, eine eigene Wohnung zu finden oder auch ergänzende Leistungen zu beziehen; neben einem kräftezehrenden Vollzeitjob fehlen vielen der Zuwanderer allerdings Zeit und Energie, um konsequent Deutsch zu lernen. Das Einkommen aus Jobs, die ohne Sprachkenntnisse erreichbar sind, reicht jedoch in den meisten Fällen nicht aus, um auf dem Münchner Mietmarkt eine reelle Chance zu haben. Ohne Sprachkenntnisse seien die Menschen zudem besonders gefährdet, über den Tisch gezogen zu werden, etwa bei Mietverträgen, sagt Tanja Fees von der Wohnungsnotfallhilfe der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Sie unterstützt Miroslava G. und ihre Familie.

Einen ersten Teilzeitjob verlor Miroslava G. wegen Corona

Auch Miroslava G. suchte und fand nach ihrer Ankunft rasch einen Reinigungsjob, zunächst als Minijob, dann in Teilzeit. Doch durch die Corona-Pandemie verlor sie ihre Stelle. Auch die Hoffnung, dass Roza im Kindergarten rasch Deutsch lernen würde können, zerschlug sich durch Lockdown und Quarantäneregeln. Seit September diesen Jahres geht Roza nun in die Schule, in der Deutschklasse bekommt sie besondere Unterstützung, damit sie bald im Unterricht mithalten kann. Auch Mutter Miroslava G. hat sich entschieden, noch einmal die Schulbank zu drücken. Mit Tanja Fees' Unterstützung hat die junge Frau beim Jobcenter erkämpft, dass sie zunächst einen einjährigen Sprach- und Integrationskurs besuchen darf, finanziert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Arbeitsagentur. Seit November fährt sie dafür jeden Wochentag nach München, lernt und übt im Kurs deutsche Vokabeln und Gesetze. "Es ist wichtig, dass die Menschen auch ihre Rechte kennen", sagt Fees.

Wenn sie den Kurs beendet hat, will sich Miroslava G. gleich wieder eine Stelle suchen, Verkäuferin im Supermarkt könnte sie sich zum Beispiel gut vorstellen. Eines ihrer Lieblingswörter aus dem Deutschkurs sei "langsam, langsam", sagt sie und lacht. Lieber genau und dafür nachhaltiger. Außerdem hofft Miroslava G., dass sie mit den neu erworbenen Sprachkenntnissen Roza besser in der Schule helfen kann. Damit Mutter und Tochter besser lernen können, wäre der größte Wunsch der beiden eine eigene kleine Wohnung mit Platz für ein zweites Bett und einen Schreibtisch für Roza und ein wenig Rückzugsraum. In ihrem Zimmer in der Unterkunft würde Miroslava G. Roza gern mehr Bewegung verschaffen, zum Beispiel mit Sing- und Tanzspielen und einer passenden Spielekonsole.