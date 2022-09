Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) will sich künftig regelmäßig den Fragen der Bürger stellen. Die Reihe "Bürgermeister vor Ort" startet am Donnerstag, 8. September, im Gemeindeteil Martinsried. Nafziger wird sich zwischen 10 und 11.30 Uhr am Martinsplatz in der neuen Ortsmitte von Martinsried in der Nähe der Marktstände aufhalten. Nafziger sagt, mit "dem neuen Format" sei er "flexibel" und werde sich "auch direkt an die Orte setzen, die kontrovers diskutiert werden."