Das Bad Mouse Orchestra lässt am Donnerstag, 10. November, mit Ukulele, Gitarre und Kontrabass den Swing-Sound der 1920er im Kupferhaus Planegg wieder aufleben. Mal lässig mit Knickerbockern und Schiebermütze, mal elegant in klassische Abendgarderobe gewandet, erinnern die Musiker an den Klang der Bars und Salons, in denen bis tief in die Nacht Shimmy und Charleston getanzt wurde. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es über München-Ticket und im Rathaus Planegg.